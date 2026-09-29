Der deutsche Rennstall rüstet auch bei den Frauen auf.

Der deutsche Rad-Rennstall Lidl-Trek hat sich die Dienste der früheren Tour-de-France-Siegerin Kasia Niewiadoma gesichert. Die 32-Jährige kommt zur kommenden Saison von Canyon/SRAM, für das ebenfalls in Deutschland beheimatete Team fährt die Polin seit neun Jahren. Zuletzt hatte Niewiadoma in Montréal den WM-Titel als Zweite im Sprint hinter Demi Vollering knapp verpasst.

Bei Lidl-Trek trifft Niewiadoma unter anderem auf die Deutsche Ricarda Bauernfeind. Ihr Vertrag gilt für zwei Jahre. „Die Entscheidung, das Umfeld zu wechseln, fiel mir nicht leicht, bis ich mit Lidl-Trek sprach“, sagte Niewiadoma: „Dort spürte ich sofort, dass das Team einen Plan für mich hatte und Vertrauen in meine Fähigkeiten.“

Niewiadoma wurde zweiter auf der Tour

Niewiadoma kann bislang 22 Profisiege vorweisen, darunter neben der Frankreich-Rundfahrt 2024 auch das Amstel Gold Race (2019) und den Flèche Wallonne (2024). Bei der diesjährigen Tour fuhr Niewiadoma hinter Vollering auf Rang zwei. 2022, 2023 und 2025 war sie Dritte geworden.

Auch bei den Männern rüstet Lidl-Trek kräftig auf. Für die kommende Saison holte der Rennstall unter anderem bereits den österreichischen Klassementfahrer Felix Gall (Decathlon-CMA CGM), Sprinter Jordi Meeus (Red Bull-Bora-hansgrohe) sowie den Augsburger Georg Zimmermann (Lotto Intermarché).