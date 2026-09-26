Riesen-Panne bei Olympia-Verkündung

Bei der Verkündung, welche Region der offizielle deutsche Bewerber für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 wird, unterläuft DOSB-Präsident Thomas Weikert ein großer Fauxpaux. Bevor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überhaupt die Chance hat, den Gewinner zu verkünden, sehen alle Zuschauer den Namen der Stadt München.

DOSB-Präsident Thomas Weikert ist bei der offiziellen Verkündung, wer der deutsche Kandidat für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 wird, eine große Panne unterlaufen.

ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek bat bei der Gala in Baden-Baden für den Moment, auf den alle gewartet hatten, Weikert und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Bühne. Eigentlich war der Plan, dass der DOSB-Präsident den Umschlag öffnet und die Karte, auf der der Gewinner steht, an Steinmeier überreicht – doch es kam anders.

Noch bevor der Bundespräsident überhaupt die Chance hatte, den deutschen Olympia-Bewerber offiziell zu verkünden, sah der ganze Saal und auch alle Zuschauer im Fernsehen schon, dass München den Zuschlag erhalten hatte. Aber wie konnte das passieren?

DOSB-Präsident Thomas Weikert (r.) verrät aus Versehen schon vorab, dass sich München um Olympia bewirbt DOSB-Präsident Thomas Weikert (r.) verrät aus Versehen schon vorab, dass sich München um Olympia bewirbt © Screenshot ARD

DOSB-Präsident hält Karte falsch herum

Die Notarin Natalie Sonntag brachte den Umschlag auf die Bühne und übergab ihn Weikert. Während Sedlaczek noch redete und die Verkündung im Gespräch mit Steinmeier vorbereitete, geschah dann das Missgeschick.

Weickert öffnete den Umschlag schon und zog die Karte mit dem Siegernamen heraus – und leistete sich einen entscheidenden Fehler: Der 64-Jährige hielt den Umschlag falsch herum, die Vorderseite der Karte zeigte damit direkt in Richtung des Saals sowie der TV-Kameras. So konnten alle Zuschauer mehrere Sekunden lang schon sehen, dass München gewonnen hatte.

Dem DOSB-Präsidenten fiel seine Panne nicht auf, doch da ging auch schon ein Raunen durch das Publikum und auch Moderatorin Sedlaczek sah dann den Gewinner.

DOSB-Präsident Thomas Weikert (r.) reicht den – jetzt umgedrehten – Zettel mit Aufschrift München an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier weiter DOSB-Präsident Thomas Weikert (r.) reicht den – jetzt umgedrehten – Zettel mit Aufschrift München an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier weiter © Screenshot ARD

Sedlaczek versucht noch, die Panne zu überspielen

„Oh… Naja, da hat der ein oder andere schon etwas gesehen“, sagte sie und versuchte noch, den Fauxpas gekonnt zu überspielen. Doch ihre Mimik entglitt ihr ein wenig. Im Kurhaus von Baden-Baden ertönte Gelächter. Daraufhin wurde Steinmeier die Karte übergeben und er verkündete: „Wer es gerade noch nicht gesehen hat, dem sage ich: Sieger ist München.“

Die Münchner Delegation jubelte laut im Saal, unter anderem herzten sich Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.