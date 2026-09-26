Felix Neureuther reagiert auf deutsche Olympia-Entscheidung

Felix Neureuther traut München nach dem Erfolg im deutschen Auswahlverfahren auch auf internationaler Bühne viel zu. Der frühere Skirennfahrer schwärmt vom kompakten Konzept und hofft auf ein neues Sommermärchen.

Felix Neureuther hat den Sieg Münchens im nationalen Rennen um eine deutsche Olympiabewerbung begrüßt. Die bayerische Landeshauptstadt setzte sich bei der DOSB-Mitgliederversammlung in Baden-Baden mit 91:50 Stimmen gegen Köln-Rhein-Ruhr durch und bewirbt sich nun um die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044.

„Ich freue mich wirklich sehr. Ich hätte mich auch für die Rhein-Ruhr-Region gefreut. Aber ich denke, dass mit München die Stadt gewonnen hat, die einfach die größten Chancen hat, die Olympischen Spiele tatsächlich zu bekommen“, sagte Neureuther der Augsburger Allgemeinen.

Felix Neureuther hofft auf ein olympisches Sommermärchen in München Felix Neureuther hofft auf ein olympisches Sommermärchen in München © IMAGO/Sven Simon

Neureuther: „München kann ein tolles Sommermärchen werden“

Vor allem das kompakte Konzept sieht der ehemalige Skirennfahrer als Trumpf: „Die Strahlkraft spielt bei der Vergabe von Olympischen Spielen eine riesengroße Rolle. München ist aber auch vom Konzept her sehr, sehr gut. Die Wege zwischen den Sportstätten sind so extrem kurz. So ein Konzept gibt es weltweit nicht oft. Paris war toll, aber München kann so ein tolles Sommermärchen werden, wenn wir die Spiele bekommen. Da passt einfach alles perfekt.“

Auch beim Internationalen Olympischen Komitee erwartet Neureuther einen genauen Blick auf das Gesamtpaket. „Ich glaube schon, dass die IOC-Mitglieder mittlerweile genau draufschauen. Das ist nicht mehr so, wie noch vor 20 Jahren. Es kommt auf die Gesamtstruktur an.“

Als weiteren Vorteil nennt der 42-Jährige die Begeisterung der Bevölkerung: „Das große Plus von München ist meiner Meinung nach die Nahbarkeit für die Menschen und deren Begeisterung für den Sport. Das hat schon eine große Kraft.“

München setzte sich gegen den einzig verbliebenen Konkurrenten Köln/Rhein-Ruhr durch. Berlin hatte seine Bewerbung am Donnerstag zurückgezogen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.