Der „ewige Zweite“ entscheidet Krimi um WM-Titel

Der Waliser Elfyn Evans holt sich zum ersten Mal den WM-Titel. Zuvor landete er fünfmal auf Platz zwei.

Der „ewige Zweite“ hat es geschafft: Elfyn Evans hat den hochspannenden Rallye-Titelkampf für sich entschieden und ist erstmals Weltmeister. Der 37 Jahre alte Waliser, der als WRC-Spitzenreiter ins Saisonfinale auf Sardinien gegangen war, machte die Meisterschaft erst in der abschließenden Powerstage dank seiner Bonuspunkte perfekt und blieb im Gesamtklassement vor seinem Toyota-Teamkollegen Oliver Solberg (Schweden), der den letzten Saisonlauf gewann. In den sechs Saisons zuvor war Evans fünfmal WM-Zweiter geworden.

Solberg, Sohn des Ex-Weltmeisters Petter Solberg, unterlief in der vorletzten Kurve der letzten Etappe ein schwerer Fahrfehler, durch den er wohl die entscheidenden Bonuspunkte einbüßte. Zuvor hatte Evans auf dem vorletzten Teilstück des Tages einen Reifenschaden erlitten.

Evans: „Kann es noch gar nicht fassen“

„Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich dachte eigentlich, es sei vorbei, auch wenn ich alles gegeben hatte. Ich fühle mit Oliver“, sagte Evans. Als Fünfter der Rallye Sardinien lag er am Ende fünf mickrige Punkte vor seinem Verfolger Solberg, der den letzten Saisonlauf mit einem beträchtlichen Rückstand von 21 Punkten begonnen hatte.

Wegen des Nahostkriegs war das für November in Saudi-Arabien geplante Finale der Rallye-Weltmeisterschaft abgesagt worden. Dadurch fiel die Entscheidung über den Nachfolger des Rekordchampions Sébastien Ogier (Frankreich), der in diesem Jahr einige Rallyes ausließ, bereits beim 13. Saisonlauf auf der Mittelmeerinsel. Die Konstrukteurs-Wertung hatte Toyota schon vorzeitig für sich entschieden.