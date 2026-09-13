Triumph für Toyota

Rallye-Irrsinn! Zwei heftige Abflüge - dazwischen liegen nur 100 Meter

Oliver Solberg holt im Toyota seinen zweiten Saisonsieg. Damit ist der Herstellerwertung entschieden. In der Fahrerwertung rücken die WM-Titelanwärter immer enger zusammen.

Oliver Solberg (Toyota) hat bei der Rallye Chile seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der Schwede gewann mit 16,6 Sekunden Vorsprung auf Rekordweltmeister Sébastien Ogier, Toyota sicherte sich durch das Ergebnis vorzeitig den Triumph in der Herstellerwertung.

Mit dem zehnten Titel zogen die Japaner mit Lancia als Rekordhalter gleich. In der Fahrerwertung nähert sich der walisische Spitzenreiter Elfyn Evans, ebenfalls im Toyota, nach Platz fünf und mit insgesamt 230 Punkten nach dem zwölften Lauf weiter seinem ersten WM-Erfolg.

Oliver Solberg rast zu seinem zweiten Saisonsieg Oliver Solberg rast zu seinem zweiten Saisonsieg © IMAGO/NurPhoto

Mit 213 Zählern liegen der Finne Sami Pajari sowie Solberg (209), der Anfang des Jahres bereits die Rallye Monte Carlo gewonnen hatte, aber noch in Lauerstellung. .