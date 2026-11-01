Kimi Antonelli löst Sebastian Vettel als jüngsten Weltmeister in der Formel-1-Geschichte ab. Der Deutsche gratuliert - und gibt einen Ratschlag.

Den Rekord war Sebastian Vettel los – und der Deutsche verschwendete keine Zeit. Noch am späten Sonntagabend gratulierte Vettel dem neuen Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli, dem von nun an jüngsten Champion der Geschichte.

„Weltmeister, Campione del Mondo, wow“, sagte Vettel in einem Video: „Das haben nur sehr wenige von uns geschafft, und niemand hat es in so jungen Jahren geschafft wie du.“ Wunderkind Antonelli hatte Vettel soeben als jüngsten Weltmeister der Motorsport-Königsklasse abgelöst.

Kimi Antonelli nach dem Rennen Kimi Antonelli nach dem Rennen © IMAGO/PsnewZ

Im Alter von 20 Jahren und 68 Tagen reichte dem Mercedes-Piloten beim Großen Preis von Mexiko ein dritter Platz hinter Rennsieger Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Ferrari). Vettel, der insgesamt viermal Weltmeister wurde, war bei seinem ersten Titel (2010) 23 Jahre und 134 Tage alt.

Mercedes-Pilot wird jüngster Weltmeister

„Du bist neugierig, du hörst zu, du lernst schnell, du bist furchtlos, dein Fahrstil war sehr sauber und kontrolliert, und doch am Limit, wenn es darauf ankam“, sagte Vettel: „Du hast verstanden, dass man nur das kontrollieren kann, was man kontrollieren kann. Du hast einen einzigartigen Fahrstil, und wir genießen es, dir zuzusehen.“

Zum Abschluss seiner Videobotschaft hatte Vettel einen Ratschlag. „Große Erfolge mögen die Art und Weise verändern, wie die Menschen dich sehen, aber du musst nicht die Art und Weise ändern, wie du die Menschen siehst“, sagte er: „Und jetzt genieß‘ es. Eine feste Umarmung, Sebastian.“