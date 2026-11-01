Am späten Sonntagabend huldigen die großen Zeitungen in der Heimat ihrem jungen Helden.

Kimi Antonelli ist Weltmeister der Formel 1 – und schon am späten Abend huldigt die Presse in Italien ihrem Helden. Der jüngste Weltmeister der Geschichte sei jetzt schon „eine Legende“, schreibt der Corriere dello Sport. La Repubblica erzählt von der „fabelhaften Geschichte des ganz normalen Jungen“, Antonelli sei zugleich der „Künstler, der uns seit 73 Jahren gefehlt hat“ – Antonelli ist der erste italienische Weltmeister seit 1953.

Pressestimmen: Italien feiert Antonelli

Italienische Pressestimmen im Überblick:

Corriere dello Sport: „Antonelli, du bist eine Legende: 73 Jahre nach Ascari gewinnt wieder ein italienischer Fahrer den WM-Titel in der Formel 1. Das Mercedes-Wunderkind vollbringt in Mexiko eine unglaubliche Leistung und erzielt ein Ergebnis, das direkt in die Geschichte eingeht. Es ist wirklich wahr, es ist ein historischer Tag, ganz Italien feiert.“

Italienische Presse huldigt Antonelli

La Repubblica: „Die fabelhafte Geschichte des ganz normalen Jungen. Italien weint, lacht, weint mit ihm. Seit 1953, seit Alberto Ascari, wehte die Trikolore nicht mehr in diesem verrückten Zirkus der Motoren, in dem das auf der Via Emilia geborene Kind jetzt der Akrobat, der Jongleur, der Clown und der Künstler ist, der uns seit 73 Jahren gefehlt hat.“

Gazzetta dello Sport: „Kimi Antonelli, die Geschichte eines ganz normalen Ausnahmetalents, das die Formel 1 verzaubert hat. Er hat die Spitze erklommen wie ein abgeklärter Champion. Er ist frische Luft, ein Licht in einer Zeit, die jetzt seinen Namen trägt. Andrea Kimi Antonelli lacht und weint, er rennt ohne anzuhalten, als ob ihm noch immer jemand im Nacken säße, den es abzuschütteln gilt – aber da hinten ist niemand mehr. Denn ein 20 Jahre alter Italiener ist Formel-1-Weltmeister.“

Zeitungen feiern Traum-Antonelli

Corriere della Sera: „Traumhafter Kimi, die Revolution des schnellsten Italieners der Welt: Er ist der jüngste Weltmeister aller Zeiten.“

Tuttosport: „Legendärer Antonelli: Ein Italiener schreibt wieder Geschichte!“