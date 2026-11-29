George Russell verpasst den Sieg in Katar - und auch die Presse kann das Pech des britischen Mercedes-Piloten kaum glauben.

Nach dem Großen Preis von Katar fokussiert sich die Presse vor allem auf das Pech von George Russell. Von einem „Styropor-Drama“ schrieb oe24, nachdem sich Teile im Mercedes des Briten verfangen und Weltmeister Kimi Antonelli so den Weg zum zehnten Saisonsieg geebnet hatten. Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

ITALIEN

Corriere della Sera: „Kimi war in Losail wie von einem anderen Stern. Es kam zu Spannungen mit der Mercedes-Box, die ihn zunächst bei der Verfolgung von Russell bremste, ihm dann aber doch freie Fahrt gewährte. Dann die Feier.“

Corriere dello Sport: „Beim vorletzten Lauf der Weltmeisterschaft gewinnt Kimi sein zehntes Rennen in seiner Karriere und profitiert dabei auch von den Problemen seines Teamkollegen. Doch in der Schlussphase hätte er ihm den Sieg überlassen. Die Ferraris liegen weit zurück und haben zu kämpfen: Hamilton und Leclerc belegen die Plätze sechs und sieben, wobei es am Ende zu einer Kontroverse um Charles kam, der hinter seinem Teamkollegen für Wirbel sorgte, da er keine Erlaubnis erhielt, diesen zu überholen.“

ENGLAND

The Sun: „Merc-ing me mad: George Russell hatte erneut Pech, ein Stück Styropor machte seine Hoffnungen auf einen Sieg in Katar zunichte. Der Fremdkörper verfing sich in der zweiten Runde, wodurch Kimi Antonelli ihn gnadenlos einholen konnte, bevor er das Rennen mit einem Vorsprung von satten 30 Sekunden vor dem Briten gewann.“

DEINE MEINUNG

The Guardian: „Kimi Antonelli gewann den Grand Prix von Katar und sicherte Mercedes damit einen souveränen Sieg, wobei das Team an der Spitze des Feldes die vollständige Kontrolle demonstrierte und George Russell auf dem Lusail-Kurs einen Doppelsieg für das Team perfekt machte. Der britische Fahrer hatte über die Hälfte des Rennens angeführt, doch aufgrund des Pechs, das ihn schon die ganze Saison über verfolgt hat, wurde er durch einen Schaden ausgebremst, der ihm die Chance auf den Sieg kostete.“

The Telegraph: „Antonelli gewinnt den Grand Prix von Katar, während der vom Pech verfolgte Russell weitere Rückschläge hinnehmen muss.“

ÖSTERREICH

oe24: „Styropor-Drama in Katar: Antonelli siegt, Russell Zweiter: Ausgerechnet ein Stück Styropor entscheidet das Mercedes-Duell in Katar. George Russell hat den vorletzten Grand Prix der Saison lange im Griff, ehe ein Fremdkörper am Unterboden dem Briten einen Strich durch die Rechnung macht. Kimi Antonelli nutzt das Pech seines Teamkollegen und rast mit satten 31,4 Sekunden Vorsprung zum Sieg.

SCHWEIZ

Blick: „Schnell steht in Katar fest, dass der Sieg wohl nur über Mercedes geht. Das teaminterne Duell zwischen Antonelli und Russell wird dann von einem Styroporteil am Auto des Briten zugunsten des Weltmeisters mitentschieden.“