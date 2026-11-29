Die Formel 1 gastiert in Katar, wo das vorletzte Saisonrennen auf dem Programm steht. George Russell geht von der Pole Position ins Rennen, während Max Verstappen zur Aufholjagd ansetzen muss. Hier läuft das Rennen heute im TV, Stream und Ticker.

In Katar steht am heutigen Sonntag (ab 17 Uhr im Liveticker) das vorletzte Rennen der Formel-1-Saison 2026 auf dem Programm. Kimi Antonelli steht längst als Weltmeister fest, jedoch ist der Kampf um den Vize-Titel zumindest auf dem Papier noch offen. Max Verstappen liegt derzeit 37 Punkte vor Lewis Hamilton und je 40 Zähler vor Lando Norris und George Russell.

Wirklich fürchten muss der Niederländer aber wohl nur seinen Erzfeind Russell, mit dem er sich jüngst einen verbalen Schlagabtausch geleistet hat, nachdem er ihn in Las Vegas gleich mehrmals düpieren konnte.

Max Verstappen und George Russel befinden sich im Kampf um den Vize-Titel Max Verstappen und George Russel befinden sich im Kampf um den Vize-Titel © IMAGO/PsnewZ

Formel 1 heute live: Hier läuft der Grand Prix von Katar

Der in diesem Jahr so oft enttäuschende Mercedes-Pilot hat sich allerdings in den Trainings-Sessions überlegen gezeigt und konnte sich im anschließenden Qualifying souverän die Pole Position vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli sichern. Gelingt nun die Revanche gegen Verstappen?

Verstappen konnte im Qualifying nicht zaubern und musste sich nicht nur den Mercedes- und McLaren-Piloten, sondern auch seinem Teamkollegen Isack Hadjar geschlagen geben. Demzufolge geht der Niederländer lediglich von Platz sechs aus ins Rennen.

Formel 1: Ferrari droht das nächste Desaster

Während der Sieg nur über Mercedes laufen dürfte und sich Red Bull und McLaren wohl um den verbliebenen Podiumsplatz streiten werden, sind die Sorgenfalten bei Ferrari groß. Charles Leclerc holte beim Qualifying noch das bestmögliche aus dem zu langsamen Ferrari heraus und landete auf Platz sieben. Damit gelang ihm ein kleiner Punktsieg gegen Lewis Hamilton, der von Platz neun ins Rennen gehen wird.

Schlechte Aussichten auf Punkte hat derweil Nico Hülkenberg. Der Audi-Pilot hatte im dritten freien Training mit technischen Problemen zu kämpfen und kam im Qualifying nicht auf Speed. Der Deutsche wird nur von Startplatz 16 aus ins Rennen gehen.