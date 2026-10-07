Am Mercedes des Briten wurde die Power Unit gewechselt. Daher wird Russell strafversetzt.

George Russell wird beim Großen Preis von Singapur am Sonntag (14.00 Uhr) mit einer großen Hypothek starten.

Der Brite muss wegen eines Power-Unit-Wechsels nach dem Motorschaden von Malaysia von ganz hinten ins Rennen gehen, teilte Mercedes am Mittwoch mit.

000_D24W9NN-ipad.jpg George Russell hat nur noch geringe Titelchancen © AFP/SID/I-HWA CHENG

Mercedes stützt Russell nach Ausfall

„Das ist besonders frustrierend angesichts seiner Leistung am vergangenen Wochenende und des Ergebnisses, um das er verdientermaßen gekämpft hätte. Leider gehören solche Dinge zum Sport dazu“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff: „Unser Fokus liegt nun darauf, ihm das bestmögliche Auto zu geben und ihm die Chance zu ermöglichen, sich wieder nach vorne zu kämpfen.“

Russell war in Malaysia auf Podiumskurs liegend wegen technischer Probleme ausgeschieden. Sein Rückstand in der Fahrer-WM auf Kimi Antonelli wuchs auf 84 Punkte an.

Das Regelwerk sieht vor, dass „für jedes zusätzliche Element, das über das erlaubte Kontingent hinaus eingesetzt wird, beim ersten Rennwochenende, an dem dieses Bauteil verwendet wird, eine Startplatzstrafe verhängt wird“, teilte die Formel 1 mit: „Die Strafe beträgt mindestens zehn Startplätze, abhängig davon, welche Teile Mercedes genau austauscht.“ Je mehr Teile ersetzt werden, desto weiter rückt der betroffene Fahrer nach hinten.