Etwa 40 Minuten vor dem Start des Formel-1-Rennens in Malaysia ziehen Wolken auf, die Strecke steht schnell unter Wasser. Die Folgen sind chaotisch.

Der Grand Prix der Formel 1 in Malaysia (JETZT im LIVETICKER) beginnt aufgrund plötzlicher, heftiger Regenfälle später als geplant. Etwa 40 Minuten vor dem ursprünglich angesetzten Start um 9.00 Uhr deutscher Zeit zogen die Wolken auf, die Start-Ziel-Gerade stand schnell unter Wasser, es blitzte und donnerte.

Um 9.40 Uhr deutscher Zeit der Versuch einer neuen Formationsrunde unternommen, dieser wurde jedoch abgebrochen, alle Boliden kehrten zurück in die Boxengasse. Gegen 9.00 Uhr war das Medical Car auf die Strecke gegangen, um die Verhältnisse zu bewerten.

Die Formel-1-Autos kämpfen bei Regen mit technischen Problemen Die Formel-1-Autos kämpfen bei Regen mit technischen Problemen © IMAGO/PsnewZ

Formel 1: Wetter in Sepang schwer vorhersehbar

„Das Medical Car meldet eine erhebliche Menge stehenden Wassers auf der Strecke, die aktuellen Bedingungen sind nicht geeignet, um das Rennen zu starten“, teilte die Rennleitung anschließend mit. Zahlreiche Streckenposten waren im Einsatz, um das Wasser in den besonders betroffenen Kurven zu entfernen.

Das Wetter über Sepang ist schwer vorhersehbar, das gesamte Rennwochenende galt Regen als wahrscheinlich, er kam aber erst pünktlich zum Rennen. Selbst für wenige Minuten sei ein Ausblick schwierig, „hier ist es immer schwer vorherzusagen, weil sich ständig neue Regenzellen bilden“, sagte Max Verstappen bei Sky.

Erstes Regenrennen unter neuem Reglement

Der Red-Bull-Pilot steht beim 16. Saisonrennen auf der Pole Position vor Lewis Hamilton (Ferrari) und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (Mercedes).

Der Grand Prix in Malaysia, Ersatz für das im Frühjahr abgesagte Rennen in Bahrain, bringt damit ein Novum in dieser Saison: Noch nie haben die Fahrer unter dem neuen Reglement mit deutlich höherem Elektroanteil im Antrieb ein Regenrennen absolviert.

DEINE MEINUNG

Dies sorgte für chaotische Umstände. „Das ist ja eigentlich echt ein Witz“, zeigte sich Ralf Schumacher bei Sky fassungslos ob der technischen Probleme an den Autos. „Das war schon echt kurios. Sowas habe ich in der Formel 1 noch nie erlebt“, pflichtete Sky-Experte Niels Wittich bei. Um 10.20 Uhr war immer noch kein Start erfolgt. Um 10.39 Uhr konnte es endlich losgehen.

Große Herausforderung mit den aktuellen Boliden

Aufgrund der veränderten Drehzahl gilt eine rutschige Strecke als große Herausforderung mit den aktuellen Boliden, für die noch keiner der Piloten ausgiebig trainieren konnte.

Malaysia, erstmals seit 2017 Schauplatz eines Formel-1-Rennens, ist berüchtigt für starken Regen. 2009 etwa musste das Rennen nach 31 Runden abgebrochen werden, die Fahrer bekamen für ihre Platzierungen nur die jeweils halbe Punktzahl.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)