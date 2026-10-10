Auf dem Stadtkurs befindet sich zu viel Wasser, teilte die FIA mit.

Der Start des letzten Sprints des Jahres in der Formel 1 beginnt in Singapur aufgrund heftiger Regenfälle verspätet. Wie der Automobil-Weltverband FIA unmittelbar vor dem geplanten Start um 17.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) mitteilte, sei in den Kurven zwei und drei des Stadtkurses noch zu viel Wasser auf der Strecke. Wie lange die Verzögerung dauern wird, ist noch offen.

Formel-1-Regen-Drama warnt Teams

In der Vorwoche hatte die Formel 1 in Malaysia aufgrund des Regens ein Debakel erlebt. Wegen spezieller Regen-Einstellungen hatten zahlreiche Autos auf der Formationsrunde nicht mehr beschleunigen können oder waren gar stehengeblieben. Erst nach einer Softwareanpassung konnte das Rennen mit anderthalb Stunden Verspätung beginnen.

Nach dem Sprint soll am Nachmittag (15.00 Uhr MESZ/Sky) noch die Qualifikation für den Grand Prix über die Bühne gehen.