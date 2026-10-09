Der Rennleitung der Formel 1 unterläuft ein Fehler. Der Vorfall ereignete sich nach einer Roten Flagge im ersten Abschnitt der Zeitenjagd.

Der Rennleitung der Formel 1 ist während der Qualifikation für den Sprint in Singapur ein „menschlicher Fehler“ unterlaufen. Das teilte der Automobil-Weltverband FIA nach der Zeitenjagd am Freitag mit.

Im ersten Teil der Qualifikation sei nach der Roten Flagge der Überholmodus „nicht verfügbar“ gewesen, schrieb die FIA: „Als sich herausstellte, dass der Überholmodus nach dem Neustart nicht aktiv war, wurde er für einen Zeitraum von 27 Sekunden aktiviert, bevor er wieder deaktiviert wurde.“

Die Rennleitung hat einen Fehler eingestanden Die Rennleitung hat einen Fehler eingestanden © IMAGO/NurPhoto

Formel 1: Sainz übt scharfe Kritik an der FIA

Der Weltverband räumte ein, „dass dieser bedauerliche menschliche Fehler Auswirkungen auf die Leistung bestimmter Fahrzeuge hatte, je nach dem Zeitpunkt ihrer Runde und ihrer Position im Rennverlauf“. Die Session war unterbrochen worden, weil Cadillac-Fahrer Sergio Perez nach einer Kollision Teile seines Frontflügels auf der Strecke verteilt hatte.

Carlos Sainz, der mit seinem Williams nur 22. und damit Letzter geworden war, kritisierte die FIA für ihr Vorgehen scharf. „Die Hälfte der Autos fuhr eine Runde mit einem um eine halbe Sekunde schnelleren Motor als die anderen. Es gab erneut ein Softwareproblem“, sagte der Spanier: „Aus welchem Grund auch immer entschied sich die FIA nicht für sportliche Fairness und war damit einverstanden, das Qualifying mit der Hälfte der Autos mit höherer Leistung durchzuführen.“ Er sei „etwas verwirrt, warum in diesem Sport immer wieder unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt werden, je nachdem, wer in Q1 oder in Runde eins auf der Strecke ist“.

In seiner Kritik nahm der Spanier Bezug auf die Geschehnisse vor dem Rennen in Malaysia am vergangenen Wochenende. Aufgrund spezieller Regen-Einstellungen hatten zahlreiche Autos auf der Formationsrunde nicht mehr beschleunigen können oder waren gar stehengeblieben. Erst nach einer Softwareanpassung konnte das Rennen mit anderthalb Stunden Verzögerung beginnen.