Der Finne Valtteri Bottas reist auf ungewöhnliche Weise zum nächsten Grand Prix. Er kommt pünktlich an seinem Ziel an.

Formel-1-Pilot Valtteri Bottas ist nach einer Vier-Tages-Reise mit dem Gravelbike in Singapur angekommen.

Der Cadillac-Pilot aus Finnland hatte sich am Sonntag nach seinem frühen Ausscheiden in Malaysia auf ungewöhnliche Weise auf den Weg zum nächsten Grand Prix gemacht und erreichte den Stadtstaat in Südostasien am Mittwoch nach knapp 420 Kilometern. Seine Ankunft teilte der 37-Jährige mit mehreren Fotos auf seinem Instagram-Kanal mit.

Bottas wartet weiter auf WM-Punkt

Bottas, Vizeweltmeister von 2019 und 2020 im Mercedes, wartet in dieser Saison noch auf einen WM-Punkt. Er erreichte sein Ziel wie geplant am Mittwochabend (Ortszeit), am Donnerstag stehen für ihn die obligatorischen Medienaktivitäten an. Sein Team Cadillac teilte auf AFP-Anfrage mit, dass seine Reise eine „private Aktivität“ gewesen sei. Seit seinem Debüt in der Motorsport-Königsklasse 2013 hat Bottas zehn Rennen gewonnen, sein letzter Erfolg datiert aus dem Jahr 2021.

Bottas ist begeisterter Radfahrer und mit der australischen Radrennfahrerin Tiffany Cromwell liiert.