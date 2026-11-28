Für den Bulgaren ist die Tür zum Titel sperrangelweit offen.

Red-Bull-Junior Nikola Zolow hat den nächsten Schritt in Richtung Titel in der Formel 2 gemacht. Der Bulgare belegte in Katar beim überlegenen Sprintsieg von Martinius Stenshorne den vierten Platz und sammelte fünf Punkte. In der Gesamtwertung liegt er nur noch zwei Zähler hinter dem derzeitigen Führenden Rafael Camara.

Für Zolow ist die Tür zum Titel sperrangelweit offen, schließlich wird Camara in diesem Jahr nicht mehr in der unterklassigen Rennserie antreten. Der Brasilianer, der eigentlich erst in der kommenden Saison in der Formel 1 hätte fahren sollen, hatte Anfang November verfrüht das Cockpit von Esteban Ocon beim US-Rennstall Haas übernommen. Zolow wird 2027 Testfahrer bei Red Bull und dem Schwesterteam Racing Bulls.

Das Hauptrennen auf dem Lusail International Circuit findet am Sonntag (13.00 Uhr MEZ/Sky) statt. Das Saisonfinale steigt eine Woche später in Abu Dhabi.