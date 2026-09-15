Top-Talent kommt Formel-1-Cockpit näher

Freddie Slater macht seinen nächsten Karriere-Step. Der Brite soll in nicht allzu ferner Zukunft für den deutschen Hersteller in der Formel 1 fahren.

Audi-Junior Freddie Slater geht den nächsten Schritt auf seinem Weg, der in nicht allzu ferner Zukunft in der Königsklasse des Motorsports gipfeln soll. Der 18 Jahre alte Brite wechselt in der kommenden Saison aus der Formel 3 in die Formel 2. In seiner ersten Saison im Formel-Sport hatte Slater den Titel nur knapp verpasst. Am letzten Rennwochenende in Madrid gab er am vergangenen Sonntag seine Führung noch aus der Hand.

Slater in der Formel 3 Slater in der Formel 3 © AFP/SID/MARTIN KEEP

Slater mit zahlreichen Erfolgen bei den Junioren

Audi, der Rennstall des deutschen Fahrers Nico Hülkenberg, gibt in diesem Jahr sein Debüt als Werksteam in der Formel 1 und legte parallel ein Juniorprogramm auf. Slater weckt dabei große Erwartungen: Er blickt auf eine erfolgreiche Kart-Karriere mit Europa- und Weltmeisterschaftstiteln zurück, anschließend gewann er zwei Formel-4-Meisterschaften.

„Der Wechsel in die Formel 2 ist für Freddie der logische nächste Schritt und eine wichtige neue Phase seiner fahrerischen Entwicklung“, sagt Allan McNish, Direktor des Entwicklungsprogramms bei Audi. Slater selbst freut sich auf die Herausforderungen im Team Invicta Racing. „Ich habe in dieser Saison in der Formel 3 viel gelernt und habe das Gefühl, dass ich mich im Laufe des Jahres als Fahrer und als Mensch weiterentwickelt habe“, sagt er.