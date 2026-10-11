DTM-Qualifying: Engel setzt Preining unter Druck

Der Deutsche startet vom dritten Platz und könnte den Meisterschaftsführenden doch noch abfangen.

Mercedes-Pilot Maro Engel kann weiter leise auf seinen ersten DTM-Titel hoffen. Im letzten Qualifying der Saison in Hockenheim sicherte sich der 41-Jährige den dritten Startplatz fürs Rennen am Sonntag (16.30 Uhr/ProSieben) und damit eine ordentliche Ausgangslage, um Spitzenreiter Thomas Preining doch noch abzufangen. Der österreichische Porsche-Fahrer, der mit 21 Punkten Vorsprung auf Engel ins Finale geht, startet vom siebten Platz.

„Es war ein gutes Qualifying, schade, dass es nicht zur Pole Position gereicht hat“, sagte Engel: „Jetzt wollen wir ein gutes Rennen hinlegen.“ Damit es mit dem Titelgewinn klappt, „muss vieles in unsere Richtung laufen“.

Marco Wittmann, Meisterschaftszweiter mit 20 Punkten Rückstand auf Preining, holte nur den 16. Startplatz. „Wir waren chancenlos“, räumte der BMW-Fahrer ein.

Im finalen Rennen wird es also höchstwahrscheinlich zu einem Titelduell zwischen Engel und Preining kommen. Der Deutsche muss das Rennen gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher seines Konkurrenten hoffen. „Es kann alles passieren, das wird keinesfalls ein ruhiger Nachmittag“, sagte Preining, Meister von 2023.

Die Pole Position sicherte sich der Däne Bastian Buus (Porsche) vor seinem Schweizer Markenkollegen Ricardo Feller. Lucas Auer (Österreich/Mercedes), Sieger des Samstagrennens, wurde Zwölfter. Luca Engstler konnte hingegen beim Finale nicht starten. Sein Lamborghini hatte beim Unfall am Samstag zu viel Schaden genommen.