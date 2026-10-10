DTM: Preining holt dritten Startplatz

Der Meisterschaftsführende ist auf dem Weg zu seinem zweiten Titel. Seine Rivalen starten weiter hinten.

Porsche-Pilot Thomas Preining stürmt weiter seinem zweiten DTM-Titel entgegen. Beim Finale in Hockenheim holte sich der Österreicher den dritten Startplatz fürs vorletzte Saisonrennen am Samstag (13.30 Uhr/ProSieben), sammelte damit einen weiteren Meisterschaftspunkt und landete deutlich vor seinen Titelrivalen.

„Es wird nicht einfach, es wird ein langes Rennen“, sagte Preining: „Die Ausgangslage ist super. Wir konzentrieren uns auf uns, müssen ein Rennen ohne Fehler abliefern.“

Für Maro Engel im Mercedes, der jetzt 24 Punkte hinter Preining liegt, genügte es zum siebten Platz. Marco Wittmann (BMW/25 Punkte zurück) holte nur den elften Startplatz. „Das Ziel ist, möglichst vor Thomas ins Ziel zu kommen. Hier kann eine Menge passieren“, sagte Engel.

Die Pole Position holte sich Luca Engstler (Lamborghini) vor dem Österreicher Lucas Auer (Mercedes), der angesichts von 44 Punkten Rückstand auf Preining ebenfalls noch kleine Titelchancen hat.

Preining könnte bereits am Samstag seine zweite Meisterschaft nach 2023 gewinnen. Mit einem Sieg wäre er sicher durch. Am Sonntag (16.30 Uhr/ProSieben) folgt das letzte Saisonrennen.