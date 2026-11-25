Der fünfmalige Weltmeister nimmt kommende Saison einen neuen Anlauf auf seinen nächsten Titel.

Windsurfprofi Philip Köster hat seinen sechsten Weltmeistertitel verpasst. Der 32-Jährige beendete die Saison in der Disziplin Wave nach dem letzten Weltcupstopp im chilenischen Matanzas auf einem starken dritten Platz. Ganz vorne lag am Ende der Spanier Marc Paré vor dem Brasilianer Marcilio Browne.

„Leider hat es am Ende nicht für den sechsten WM-Titel gereicht. Aber der Titelkampf war bis zum Saisonfinale spannend und offen“, sagte Köster: „Ich bin mit meiner Saison dennoch zufrieden, denn ich konnte über das gesamte Jahr hinweg konstant gute Leistungen abrufen.“

Köster hatte mit seinem neunten Sieg in seiner Wahlheimat auf Gran Canaria und mit dem zweiten Platz auf Teneriffa im Sommer seine Titelambitionen untermauert und war zwischenzeitlich mit Paré ganz vorn im Ranking. Beim Saisonfinale in Chile erreichte er das Halbfinale, was nicht mehr für den großen Coup reichte.

„Ich werde den Winter für intensive Trainingseinheiten nutzen, um erneut optimal vorbereitet in die neue Saison zu starten und hoffentlich am Ende meinen sechsten WM-Pokal in die Höhe strecken zu können“, kündigte Köster bereits an.