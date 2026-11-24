Der 21-Jährige siegt im Wellenpool in Kalifornien.

Der blinde Para-Surfer Ben Neumann hat sich zum ersten deutschen Weltmeister gekrönt. Der 21-Jährige setzte sich bei der ersten WM in einem Wellenpool in Palm Desert im US-Bundesstaat Kalifornien in der Klasse VI 1 durch – mit seinem Vater Peter als Guide.

„Wir hatten uns vorgenommen, mit absoluter Ruhe und Präzision an jede einzelne Welle heranzugehen“, sagte der neue Weltmeister aus Garmisch-Partenkirchen. „Immer dieselbe Position, derselbe Ablauf, dasselbe Timing. Gerade in einem Wettkampf mit so wenigen Versuchen ist es entscheidend, auch unter Druck konstant seine Leistung abzurufen.“

Die elfte Ausgabe der Weltmeisterschaft war außergewöhnlich. Erstmals in der Geschichte des Weltverbandes ISA wurde sie in einer künstlichen Surf-Lagune ausgetragen. Die computergesteuerte Wavegarden-Technologie ermöglichte nahezu identische Wellen und damit vergleichbare Wettkampfbedingungen. 138 Athletinnen und Athleten aus 22 Nationalteams kämpften um die Titel.

Mit 14,74 Punkten sicherte sich Neumann die Goldmedaille in der Klasse für vollständig blinde Surfer. Er verwies den Spanier Aitor Francesena (11,00 Punkte), den Brasilianer Elias „Figue“ Diel (9,90) und den Titelverteidiger Thomas Da Silva aus Frankreich (8,90) auf die weiteren Plätze.