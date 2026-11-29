Jawochir Sindarov sorgt bei der Schach-WM für eine Überraschung. Der usbekische Herausforderer treibt Gukesh Dommaraju zur Aufgabe und geht damit als Erster in Führung.

Herausforderer Javokhir Sindarov hat die fünfte Partie der Schach-Weltmeisterschaft gewonnen und damit für die erste Entscheidung im diesjährigen Duell gesorgt. Der Usbeke trieb den indischen Titelverteidiger Gukesh Dommaraju am Sonntag zur Aufgabe nach 47 Zügen.

Zuvor waren alle vier Partien in einem Remis geendet. Sindarov, wie der Weltmeister 20 Jahre alt, liegt nun erstmals in Führung, nach fünf Duellen steht es 3,0 zu 2,0 für den Usbeken.

Javokhir Sindarov ist in Führung gegangen Javokhir Sindarov ist in Führung gegangen © IMAGO/ZUMA Press Wire

Schach-WM: Sindarov setzt Gukesh früh unter Druck

Der Herausforderer mit den weißen Figuren setzte Gukesh früh unter Druck, der konnte sich zunächst zwar wieder herausarbeiten – beging dann im 31. Zug aber einen schweren Fehler beim Damentausch. Sindarov war ab diesem Moment auf der Siegerstraße.

Am Montag wird in der „Bibliotheca Bodmeriana“, einem Literaturmuseum am Genfersee, erneut gespielt, Gukesh hat dann mit den weißen Figuren die Chance zum schnellen Ausgleich.

Anschließend steht der zweite Ruhetag dieser WM an. Ein Sieg bringt einen Punkt, bei einem Remis bekommt jeder Spieler 0,5. Wer zuerst mindestens 7,5 Zähler erzielt, ist Weltmeister. Bei Gleichstand nach 14 Spielen geht es in Tiebreak-Matches, bis ein Sieger feststeht.

DEINE MEINUNG

Vor zwei Jahren hatte sich Gukesh gegen den Chinesen Ding Liren im letzten Spiel zum jüngsten Weltmeister der Geschichte im klassischen Schach gekrönt. Zuletzt hatte aber Sindarov die deutlich besseren Leistungen gezeigt und sich zum Favoriten des Duells aufgeschwungen.