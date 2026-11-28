Am Genfersee geht es weiter ausgeglichen zu. Titelverteidiger Gukesh Dommaraju kann sich mit den weißen Figuren keinen Vorteil erspielen.

Vierte Partie, viertes Remis – die Schach-Weltmeisterschaft bleibt ein zähes Ringen. Titelverteidiger Gukesh Dommaraju aus Indien und sein usbekischer Herausforderer Jawochir Sindarow reichten sich am Samstag erneut nach einer dreifachen Stellungswiederholung die Hand.

Sindarov hatte sich in der späten Phase der Partie einen leichten Zeitvorteil erarbeitet, zu einem ersten Sieg reichte es mit den schwarzen Figuren aber nicht. Gukesh, wie sein Herausfoderer 20 Jahre alt, bot nach 34 Zügen letztlich das Remis an. Nach vier Partien steht es somit nun 2,0 zu 2,0.

Auch am Sonntag und Montag wird in der „Bibliotheca Bodmeriana“, einem Literaturmuseum am Genfersee gespielt, ehe der zweite Ruhetag ansteht. Ein Sieg bringt einen Punkt, bei einem Remis bekommt jeder Spieler 0,5. Wer zuerst mindestens 7,5 Zähler erzielt, ist Weltmeister. Bei Gleichstand nach 14 Spielen geht es in Tiebreak-Matches, bis ein Sieger feststeht.

Vor zwei Jahren hatte sich Gukesh gegen den Chinesen Ding Liren im letzten Spiel zum jüngsten Weltmeister der Geschichte im klassischen Schach gekrönt. Zuletzt hatte aber Sindarow die deutlich besseren Leistungen gezeigt und sich zum Favoriten des Duells aufgeschwungen.