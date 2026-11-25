Nach einer dreifachen Stellungswiederholung reichen sich beide Kontrahenten erneut die Hände. Gukesh kann sich mit Weiß keinen Vorteil erspielen.

Titelverteidiger Gukesh Dommaraju und sein usbekischer Herausforderer Jawochir Sindarow haben sich auch im zweiten Duell um die Schach-Weltmeisterschaft mit einem Remis getrennt. Nach nur knapp zwei Stunden in Genf war der Inder Gukesh diesmal mit den weißen Figuren erneut unter Zeitdruck geraten, Sindarow erkannte die Chance für ein Remis. Nach einer dreifachen Stellungswiederholung reichten sich beide Kontrahenten nach nur jeweils 20 Zügen die Hände.

In der „Bibliotheca Bodmeriana“, einem Literaturmuseum am Genfersee, gingen die beiden 20-Jährigen erneut kein hohes Risiko. Gukesh konnte mit Weiß keinen Druck erzeugen und ließ sich vor seinem 16. Zug knapp 30 Minuten Zeit. Sindarow bot letztlich das Remis an.

In Genf findet täglich ein Duell statt, nach je drei Vergleichen gibt es einen Ruhetag. Ein Sieg bringt einen Punkt, bei einem Remis bekommt jeder 0,5. Wer zuerst mindestens 7,5 Zähler erzielt, ist Weltmeister. Bei Gleichstand nach 14 Spielen geht es in Tiebreak-Matches, bis ein Sieger feststeht.

Vor zwei Jahren hatte sich Gukesh gegen den Chinesen Ding Liren im letzten Spiel zum jüngsten Weltmeister der Geschichte im klassischen Schach gekrönt.