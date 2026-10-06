Tresoldi verrät Details zu Anruf von Jürgen Klopp

Nicolo Tresoldi verrät Details von seinem Telefonat mit Jürgen Klopp. Doch auch Italiens Nationaltrainer hat sich gemeldet.

Das Werben um Nicolo Tresoldi wird immer intensiver. Der Stürmer will sich im Sommer 2027 zwischen Deutschland und Italien entscheiden. Für beide Länder ist er spielberechtigt. „Mein Herz ist 50:50. Beide Länder bedeuten mir sehr viel“, sagte der 22-Jährige zuletzt. Nun hat Tresoldi ausführlich über die Kontaktaufnahme von Bundestrainer Jürgen Klopp und Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini gesprochen. Der deutsche U21-Nationalspieler bestätigte persönliche Gespräche mit beiden Coaches.

Besonders der Austausch mit Klopp habe bei dem Angreifer des FC Brügge Eindruck hinterlassen. „Ich war extrem nervös“, sagte Tresoldi im Interview mit ran. Der frühere Liverpool-Coach habe sich zunächst per Nachricht gemeldet und mit den Worten „Liebe Grüße, Kloppo“ unterschrieben. Anschließend sei es zu einem Telefonat gekommen.

Nicolo Tresoldi muss sich noch zwischen Deutschland und Italien entscheiden Nicolo Tresoldi muss sich noch zwischen Deutschland und Italien entscheiden © IMAGO/DeFodi Images

Tresoldi telefoniert mit Klopp und Mancini

„Wir hatten einen sehr guten Austausch“, berichtete Tresoldi. „Er ist ein großartiger Trainer und auch ein toller Mensch. Deshalb bin ich ihm sehr dankbar für das Gespräch und seine Unterstützung.“

Auch Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini suchte den direkten Kontakt zum Torjäger. „Ja, auch er hat sich bei mir gemeldet. Das war eine ähnliche Situation“, erklärte Tresoldi. Für ihn sei es etwas Besonderes, dass sich „zwei so erfolgreiche Trainer Zeit nehmen und mit mir sprechen“.

Eine Entscheidung über seine internationale Zukunft ließ der Stürmer allerdings weiter offen. Sein Fokus liege aktuell auf der deutschen U21 und dem Ziel, die EM-Qualifikation erfolgreich abzuschließen. „Diese zwei Wochen hier waren wunderschön und haben an meiner Situation nichts verändert“, sagte Tresoldi.

DEINE MEINUNG

Der Angreifer zählt seit Jahren zu den Leistungsträgern der deutschen U21. Mit 16 Treffern in 26 Länderspielen nähert er sich zudem dem Torrekord von Pierre Littbarski (18 Tore).

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