Die Ideen des Bundestrainers prägen nun auch die Arbeit von Di Salvo. Der 47-Jährige schaut bereits mit großer Vorfreude auf die U21-EM im Sommer.

Die Zusammenarbeit mit Bundestrainer Jürgen Klopp bereitet Antonio Di Salvo große Freude. „Es macht sehr viel Spaß, mit Jürgen zu arbeiten, er bringt sich total ein, auch bei den U-Nationalmannschaften“, sagte der U21-Nationalcoach im DFB-Interview. Klopp habe zudem „eine klare Vorstellung, wie er Fußball spielen lassen will“, deshalb habe auch die U21 zuletzt einen besonderen Fokus auf das Pressingverhalten gelegt.

Die Verzahnung zwischen der wichtigsten Junioren-Auswahl und A-Nationalmannschaft soll künftig noch enger werden. „Wir wollen, und das ist die Hauptaufgabe, so schnell wie möglich Spieler identifizieren und entwickeln, die eine Perspektive für die A-Nationalmannschaft haben“, sagte Di Salvo. Als Beleg verwies er darauf, dass in den jüngsten Nations-League-Spielen sechs Akteure zum Klopp-Aufgebot gehörten, die zuvor noch für die U21 in der EM-Qualifikation im Einsatz gewesen waren.

Mit Blick auf die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli) kommt beim U21-Coach schon jetzt „große Vorfreude“ auf. Zunächst richtet sich der Blick auf die Auslosung am 26. November in Belgrad. „Es haben sich ja wirklich – von den Namen her – alle Topteams qualifiziert“, sagte Di Salvo: „Deswegen bin ich schon gespannt.“

Sportlich zog Di Salvo trotz der beiden abschließenden Testspielniederlagen gegen Belgien (1:2) und Kroatien (2:3) ein positives Jahresfazit. Mit fünf Siegen aus fünf Pflichtspielen habe die U21 ihr wichtigstes Ziel erreicht und sich direkt für die EM qualifiziert. „Insofern bin ich schon zufrieden mit der Resilienz der Mannschaft“, sagte Di Salvo. In den kommenden Monaten gehe es nun vor allem darum, „einen guten Spirit, Glauben und Vorfreude zu entwickeln“ und die Spieler herauszufiltern, „die Bock auf das Turnier haben“.