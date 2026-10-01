Die deutsche Nationalmannschaft steht im dritten Spiel unter Jürgen Klopp bereits unter Druck. Gegen Serbien soll der erste Sieg in der Nations League her. So verfolgen Sie das Spiel live im Free-TV, Stream und Ticker.

Für Bundestrainer Jürgen Klopp steht am Donnerstag um 20.45 Uhr in der Allianz Arena bereits das dritte Länderspiel seiner noch jungen Amtszeit an.

Nach zwei sieglosen Auftritten trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League auf Serbien – und Klopp bietet dabei bekanntlich einen nahezu komplett neuen Kader auf.

Jürgen Klopp bittet Kader zwei zur Arbeit Jürgen Klopp bittet Kader zwei zur Arbeit © IMAGO/HMB-Media

Nations League: So können Sie Deutschland – Serbien live verfolgen:

Der Start in die Ära Klopp verlief bislang alles andere als nach Plan: Zum Debüt gab es in Amsterdam ein 1:1 gegen die Niederlande, ehe beim Heimspiel in Augsburg eine 0:1-Niederlage gegen Griechenland folgte.

Nach der Enttäuschung gegen die Griechen steht der ehemalige Liverpool-Trainer bereits vor dem Duell mit Serbien unter Beobachtung. Da innerhalb von zehn Tagen gleich vier Partien anstehen, hatte Klopp bei seiner ersten Nominierung einen großen Kaderpool von 44 Spielern in zwei Gruppen aufgeteilt – für das Spiel gegen Serbien wird nun, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eine komplett neue Mannschaft auflaufen.

Deutschland gegen Serbien im Duell der Schlusslichter

Auch der Gegner reist nicht gerade in Bestform an: Serbien verlor unter Trainer Veljko Paunovic vier seiner letzten fünf Partien in allen Wettbewerben, zuletzt setzte es in der Nations League ein 1:2 gegen Griechenland, nachdem man zuvor bereits ebenso knapp gegen die Niederlande verloren hatte.

In der Tabelle der Gruppe A2 liegt Deutschland mit Rang drei knapp vor dem Tabellenletzten Serbien. Verletzungs- oder Sperrensorgen hat Trainer Paunovic vor der Reise nach München nicht vermelden müssen.

DEINE MEINUNG

Der direkte Vergleich fällt bislang klar zugunsten der deutschen Mannschaft aus: In vier erfassten Begegnungen gewann Deutschland zweimal, Serbien einmal, einmal trennte man sich unentschieden – zuletzt bei einem Freundschaftsspiel im März 2019 (1:1). In München war das DFB-Team zuletzt im Juni 2025 beim Final Four der Nations League gegen Portugal im Einsatz, damals noch unter Julian Nagelsmann.

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