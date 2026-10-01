Jonas Urbig und Derry Scherhant absolvieren ihr erstes Länderspiel. Serge Gnabry trägt gegen Serbien die Kapitänsbinde.

Mit zwei Debütanten gegen Serbien: Bundestrainer Jürgen Klopp beschert Jonas Urbig und Derry Scherhant in der Nations-League-Partie am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in München ihren ersten Länderspieleinsatz.

Der Münchner Urbig und der Freiburger Scherhant sind die Nationalspieler 997 und 998 in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Nummer 1000 könnte gegen Serbien eingewechselt werden.

Scherhant und Urbig debütieren

Vor Torhüter Urbig bilden Philipp Treu, Malick Thiaw, Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt die Viererkette. Auf der Sechserposition läuft Aleksander Pavlovic hinter Tom Bischof und Florian Wirtz auf. In Abwesenheit von Joshua Kimmich trägt Serge Gnabry die Kapitänsbinde. Gnabry spielt vorne rechts, Scherhant links. Im Sturmzentrum soll Nick Woltemade für Tore sorgen.

Damit hat Klopp sein Team im Gegensatz zur Niederlage gegen Griechenland (0:1) auf allen elf Positionen verändert. Die deutsche Aufstellung: Urbig – Treu, Thiaw, Anton, Mittelstädt – Pavlovic – Bischof, Wirtz – Gnabry, Woltemade, Scherhant. – Trainer: Klopp

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