Die DFB-Elf will in der Nations League gegen Serbien für Widergutmachung sorgen, Zverev startet in die Turnierwoche in Peking.

Am dritten Spieltag der Nations League trifft die DFB-Elf in München auf Serbien (20.45 Uhr/ZDF). Nach dem Auftakt-Unentschieden gegen die Niederlande und der 0:1-Pleite gegen Griechenland hat nun „Kader zwei“ des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp die Chance, es besser zu machen. Neun Spieler des zweiten Aufgebots sind noch ohne Einsatz im DFB-Dress und stehen vor ihrem Debüt. Als sehr wahrscheinlich gelten die Premieren von Bayern-Youngster Jonas Urbig zwischen den Pfosten und Dribbelkünstler Said El Mala auf der offensiven Außenbahn. Gegner Serbien ist noch punktlos.

Alexander Zverev trifft in Peking im ersten Match auf den Briten Cameron Norrie. Mit dem Laver-Cup-Triumph im Rücken kommt der topgesetzte US-Open-Champion mit breiter Brust nach China. Aufgrund der verletzungsbedingten Absage von Titelverteidiger Jannik Sinner kann der Hamburger in Peking im Rennen um Position eins in der Weltrangliste weitere Punkte gutmachen.