Volleyball-EM live: Deutschland – Bulgarien im TV, Livestream und Ticker

Schafft die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft den Sprung ins EM-Viertelfinale?

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Männer steht vor der ersten K.o.-Prüfung der Europameisterschaft: Am Samstag, den 19. September 2026, trifft das Team von Bundestrainer Massimo Botti um 19 Uhr deutscher Zeit im Achtelfinale auf Gastgeber Bulgarien in Sofia.

Die deutsche Mannschaft reist mit einer soliden Bilanz aus Rumänien an: Mit vier Siegen aus fünf Spielen beendete das DVV-Team die Vorrunde in Cluj-Napoca als Gruppenzweiter, nachdem man am Donnerstagabend den Gruppensieg gegen Olympiasieger Frankreich mit 0:3 verpasst hatte.

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Nun folgt der Umzug nach Sofia, wo mit Bulgarien der Dritte der Gruppe B wartet – ein Team, das für die größte Überraschung des Turniers sorgte und den Titelverteidiger Polen mit 3:2 bezwang.

Volleyball-EM: Deutschland hat mit Bulgarien Rechnung offen

Für die deutschen Spieler ist die Partie auch emotional aufgeladen: „Auf jeden Fall haben wir noch eine Rechnung offen. Ich glaube, jeder kann sich erinnern an das Spiel bei der WM“, sagte Mittelblocker Anton Brehme vor dem Duell. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr hatte Bulgarien um Ausnahme-Außenangreifer Aleksandar Nikolov Deutschland deutlich mit 3:0 bezwungen und war anschließend überraschend bis ins Finale gestürmt.

Auch in der Nations League setzte es zuletzt eine Niederlage gegen die Südosteuropäer. Brehme schätzt den kommenden Gegner entsprechend stark ein: „Ich würde sagen, die Bulgaren sind schon auf ähnlichem Niveau, wenn nicht sogar besser als letztes Jahr.“

Erschwerend kommt für die DVV-Auswahl hinzu, dass sie personell angeschlagen ins Achtelfinale geht: Zuspieler Johannes Tille hat sich den Mittelfuß gebrochen und fällt für den Rest der Europameisterschaft aus. Bereits zuvor hatte Außenangreifer Moritz Karlitzek das Team verlassen müssen, während Kapitän Georg Grozer wegen körperlicher Probleme gar nicht erst mitreisen konnte