Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 18. September

Bayern eröffnet den Spieltag gegen Union, beim DFB fällt eine Richtungsentscheidung zur Frauen-Bundesliga. In der DEL stehen sechs Spiele an.

Bayern München will zum Auftakt des vierten Bundesliga-Spieltags zumindest für eine Nacht wieder Tabellenführer werden. Gegen Union Berlin steht der Fußball-Rekordmeister vor einer Pflichtaufgabe, die Köpenicker haben erst einen Punkt auf dem Konto. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 20.30 Uhr.

DFB-Bundestag stimmt über Frauen-Bundesliga

Im deutschen Fußball steht eine wegweisende Entscheidung an. Auf dem außerordentlichen Bundestag des DFB wird über die Ausgliederung der Frauen-Bundesliga beraten und abgestimmt. Im Rahmen der digitalen Versammlung sind 256 Delegierte stimmberechtigt. Mit der angedachten Neustrukturierung kämpfen die Klubs gegen die drohende Verzwergung der eigenen Elite-Spielklasse.

Einen Tag nach dem Eröffnungsspiel zwischen den Eisbären Berlin und den Straubing Tigers starten auch die übrigen zwölf Klubs der Deutsche Eishockey Liga in die neue Saison. Im Fokus steht das Duell zwischen Titelanwärter Red Bull München und Vizemeister Adler Mannheim, Rückkehrer Krefeld Pinguine hat zudem die Fischtown Pinguins zu Gast. Erstes Bully in allen Partien ist um 19.30 Uhr.