Der Basketball-Klassiker zwischen Bayern und Alba als auch das Handball-Nordderby Kiel gegen Flensburg laufen am Samstag im Free-TV. Möglich macht das die Länderspielpause der Fußball-Bundesliga.

Erst der Basketball-Kracher zwischen Bayern München und Alba Berlin, danach das Handball-Nordderby THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt – in der Länderspielpause der Fußball-Bundesliga erhalten die anderen beiden großen Teamsportarten eine große Bühne im TV. Denn: Die zwei Partien werden am Samstag live in der ARD übertragen.

Bundesliga-Pause füllt ARD mit Livesport

„Es ist nicht neu, dass wir die Pausen in der Fußball-Bundesliga gerne dafür nutzen, samstags im Ersten Livesport aus anderen Sportarten anzubieten“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky auf SID-Anfrage: „Leider ist es nicht immer einfach, spannende Spiele aus den weiteren Ballsport-Ligen so perfekt zu terminieren – am kommenden Wochenende ist uns dies aber in Absprache mit den Ligen sehr gut gelungen.“ In beiden Spielen trifft der Tabellenführer auf den direkten Verfolger.

Die Wiederauflage des Playoff-Finals im Basketball zwischen München und Berlin steigt um 15.40 Uhr, die „Mutter aller Derbys“ im Handball wird um 18 Uhr angepfiffen. Beide Partien laufen auch wie gewohnt bei Dyn.