Olympiaentscheidung in Baden Baden, die deutsche U21 trifft auf Lettland und in der Formel 1 startet George Russell von der Pole.

München oder Köln/Rhein-Ruhr? In Baden-Baden fällt die Entscheidung über den deutschen Olympiabewerber. Nachdem sich Berlin am Donnerstag aus dem Rennen zurückzog, stimmt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) über die beiden verbliebenen Kandidaten ab. München gilt nach der Evaluierung der DOSB-Kommission als leichter Favorit, dennoch wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Wer aus deutscher Sicht für die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 ins Rennen geht, verkündet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr live in der ARD.

U21 will Gruppensieg rechtzeitig sichern

Zum Start der letzten drei EM-Qualifikationsspiele treffen die Fußballer der deutschen U21 auf Lettland (18.00 Uhr/Sat.1 und Joyn). Aktuell führt das Team von Trainer Antonio Di Salvo punktgleich mit Griechenland die Tabelle an. Um den Gruppensieg fix zu machen und sich den Umweg über die Playoffs zu sparen, sollte sich die DFB-Elf daher keinen Ausrutscher leisten. Gegen Lettland kann Di Salvo noch auf Kapitän Tom Bischof bauen, der nach dem Spiel aber zur A-Nationalmannschaft von Jürgen Klopp reisen und gegen Malta und Georgien nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Der WM-Führende Kimi Antonelli muss nach einem enttäuschenden Qualifying von Startposition 16 in den Großen Preis von Baku gehen: Der junge Italiener leistete sich einen fatalen Fahrfehler in der ersten Qualifikationssession und beschädigte seinen Silberpfeil so sehr, dass er danach in den weiteren Abschnitten nicht mehr an den Start gehen konnte. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell nutzte die Chance und fuhr mit großem Abstand vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf die Pole. Nur eine Tausendstelsekunde hinter dem Monegassen kam Oscar Piastri im McLaren auf dem dritten Rang ein. Russell gilt daher als klarer Favorit, Antonelli hat mit 81 Punkten Vorsprung in der WM aber zumindest noch ein ordentliches Polster auf den Briten (13.00 Uhr/Sky).

Deutsche Frauen peilen WM-Medaille an

Beim Straßenrennen der Radsport-WM in Montréal liebäugeln die deutschen Frauen um Franziska Koch mit einer Medaille (ab 15.00 Uhr/ZDF-Livestream und Eurosport). Die Paris-Roubaix-Siegerin fuhr beim WM-Auftakt bereits zu Bronze im Einzelzeitfahren und will gemeinsam mit der Tour-Vierten Antonia Niedermaier, Liane Lippert und Linda Riedmann an dieses Resultat anknüpfen. Auf dem 180,1 km langen Kurs ist unter anderem Tour-de-France-Siegerin Demi Vollering in der Favoritenrolle.