Zum Geburtstag: MotoGP wieder Mitte Juli am Sachsenring
Der Große Preis von Deutschland zum 100. Jubiläum der Strecke ist die elfte von erneut 22 WM-Stationen.
Der MotoGP-Zirkus kommt auch beim Jubiläum im nächsten Jahr zum Sachsenring. Das geht aus dem Rennkalender der Motorrad-WM für 2027 hervor, den die MotoGP Sports Entertainment Group als Vermarkter am Freitag bekannt gab. Gefahren wird zum 100. Geburtstag der Strecke bei Hohenstein-Ernstthal vom 9. bis 11. Juli.
Buenos Aires/Argentinien kommt als neuer Austragungsort hinzu, in Australien ersetzt Adelaide den Kurs auf Phillip Island. Nicht mehr dabei ist Ungarn. Der Große Preis von Deutschland ist die elfte von erneut 22 Stationen.
Los geht es in Buriram/Thailand (5. bis 7. März), das Saisonfinale steigt wie bisher im spanischen Valencia (26. bis 28. November). 2027 kommt es zu einer MotoGP-Zäsur, in der Königsklasse werden die 1000er- durch 850-ccm-Motoren ersetzt.
Der WM-Kalender im Überblick:
7. März: Großer Preis von Thailand in Buriram
14. März: Großer Preis von Katar in Lusail
4. April: Großer Preis von Brasilien in Goiania
11. April: Großer Preis von Argentinien in Buenos Aires
25. April: Großer Preis von der USA in Austin
9. Mai: Großer Preis von Spanien in Jerez
16. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans
30. Mai: Großer Preis von Italien in Mugello
13. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona
27. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen
11. Juli: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring
18. Juli: Großer Preis von Tschechien in Brünn
15. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone
29. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg
12. September: Großer Preis von San Marino in Misano
19. September: Großer Preis von Aragon in Alcaniz
3. Oktober: Großer Preis von Portugal in Portimao
17. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi
24. Oktober: Großer Preis von Malaysia in Sepang
31. Oktober: Großer Preis von Indonesien in Mandalika
14. November: Großer Preis von Australien in Adelaide
28. November: Großer Preis von Valencia