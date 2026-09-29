Der bayrische Ministerpräsident hält Wort, steigt mit Münchens OB Krause in die Achterbahn - und träumt von den Spielen in der Landeshauptstadt.

Nach der wilden Fahrt in der Achterbahn „Olympia Looping“ auf dem Oktoberfest gemeinsam mit Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause stellte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder direkt die nächste Wette in Aussicht: „Wenn es wirklich klappt, müssen wir fünf Mal fahren“, kündigte er schmunzelnd an – „möglicherweise“ könnte dann laut Söder aber auch ein „Olympiatattoo“ fällig werden.

Söder sieht steinigen Weg zu Olympia

Den ersten Wetteinsatz hatte Söder am Montagabend auf der Wiesn eingelöst – mit Krause war er gemeinsam in die Achterbahn gestiegen, nachdem die bayrische Landeshauptstadt am Samstag in Baden-Baden den Zuschlag als deutscher Bewerber für Olympische Sommerspiele erhalten hatte. Grünen-Politiker Krause hatte den CSU-Chef Söder zuvor von der Fahrt überzeugt – „es war sehr schön“, kommentierte dieser den Ritt hinterher.

Um die Spiele tatsächlich nach München zu holen, sei es freilich noch „ein weiter und steiniger Weg“, sagte Söder. Der schwierige Teil komme jetzt. Zugleich lobte er Krause für dessen „persönlichen Einsatz“, auch die Zusammenarbeit mit der Stadt sei „sehr professionell gewesen. Wenn man mal in einem gemeinsamen Team ist und gemeinsam zittert, ist das eine gute Basis für den künftigen Weg.“ München wolle ein „guter Gastgeber“ sein, betonte Söder: Olympia und die Paralympics in Deutschland könnten eine „ganze Menge bewirken.“

Für die Stadt begann am Wochenende mit der Wahl bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) die heiße Phase: Die Zahl der internationalen Mitbewerber um die Austragung der Sommerspiele 2036 ist groß, schon im kommenden März will das Internationale Olympische Komitee (IOC) den Kreis der Anwärter auf eine Handvoll Top-Kandidaten verringern. Die Entscheidung über den Gastgeber in zehn Jahren soll Mitte 2029 fallen. Der DOSB hat sich beim IOC – mit München – für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 beworben. Letzter deutscher Olympiagastgeber war München 1972.