Erfolg für Daniel Klose: Der Deutsche löst nach jahrelangen Rückschläge endlich das Ticket für die Darts-WM.

Große Freude bei Daniel Klose: Der Deutsche hat sich für die Darts-WM 2027 (LIVE im TV auf SPORT1) im Londoner Alexandra Palace qualifiziert. Bei der PDC Challenge Tour, der Turnierserie für Spieler ohne Tour Card, machte er dabei ausgerechnet gegen seinen letzten Verfolger alles klar.

Am finalen Turniertag in Wigan hätte nur noch der Engländer Archie Self Klose von einem WM-Platz verdrängen können, wofür Self das Turnier aber hätte gewinnen müssen.

Daniel Klose darf bei der Darts-WM starten Daniel Klose darf bei der Darts-WM starten © IMAGO/Eibner

Die Auslosung bescherte schließlich ein Duell der beiden in Runde zwei. Die Partie mutierte dabei zu einer wahrhaftigen Aufholjagd. So lag Klose bereits mit 1:4 in Rückstand, ehe er drei Matchdarts überstand, das Spiel zu seinen Gunsten drehte und 5:4 gewann.

Klose nach langen Umwegen endlich bei der WM

Für den aus dem fränkischen Ansbach stammenden Dartspieler ist die Qualifikation für den Ally Pally das Ende einer langen Reihe an verpassten Möglichkeiten.

2023 und 2024 hatte er das Großereignis über die Qualifikation durch die Pro Tour Order of Merit jeweils knapp verfehlt. Nach dem Verlust seiner Tourcard musste er in der Folge einen anderen Weg finden, was ihm über die Challenge Tour nun gelungen ist. Für den 46-Jährigen ist es die erste WM-Teilnahme.

Aus deutscher Sicht können neben Klose bislang Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Niko Springer, Max Hopp und Gabriel Clemens für die Weltmeisterschaft planen. Auch Lukas Wenig befindet sich über die Pro Tour Order of Merit aktuell auf Kurs. Über die PDC Europe Super League kommt wahrscheinlich ein weiterer Deutscher hinzu. Dafür wäre Klose auch qualifiziert.