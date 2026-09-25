Zidane und Mancini stehen bei ihren Trainerdebüts im Fokus, die Tennis-Asse schlagen beim Laver Cup auf und in der Formel 1 geht es um die Baku-Pole.

Nach dem Rückzug von Didier Deschamps gibt Zinédine Zidane sein Debüt auf der Trainerbank der französischen Fußball-Nationalmannschaft. Die Équipe Tricolore trifft am ersten Spieltag der Nations League auf die Türkei. Parallel feiert Roberto Mancini sein Comeback an der Seitenlinie der italienischen Nationalelf gegen Belgien. Der 61-Jährige trainierte die Squadra Azzurra bereits von 2018 bis 2023 und wurde 2021 mit dem Team Europameister. Im Aufgebot der Azzurri ist erstmals auch Zweitliga-Profi Mohamed Ali Zoma vom 1. FC Nürnberg dabei, der auf sein Länderspieldebüt hoffen darf (beide 20.45 Uhr/DAZN).

Laver Cup und Antonelli im Fokus

Es heißt für ein Wochenende wieder Team Europa gegen Team Welt in der Londoner O2 Arena. Nachdem die von Tennislegende Andre Agassi gecoachte Welt-Auswahl das Duell im vergangenen Jahr zum dritten Mal für sich entschieden hatte, wollen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz zum sechsten Triumph für Europa beitragen. Die erste Session startet mit zwei Einzeln, bevor am Abend ein weiteres Einzelmatch und ein Doppel anstehen (14.00 und 20.00 Uhr/Sky). Alcaraz, Nummer drei der Welt, ist am Freitagabend bereits im Doppel an der Seite des Tschechen Jakub Mensik im Einsatz, die deutsche Nummer eins Zverev wird dann ab Samstag in das Geschehen eingreifen.

Formel-1-Pilot Kimi Antonelli jagt seinen dritten Sieg in Folge und will beim Großen Preis von Aserbaidschan den nächsten Schritt auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel machen. Der junge Italiener hatte am Donnerstag im ersten Training jedoch Probleme und musste seinen Silberpfeil abstellen. In der zweiten Session fuhr der Shootingstar dann hinter seinem Teamkollegen George Russell, der die ersten beiden Trainings mit großem Abstand dominierte, auf den zweiten Rang. Aufgrund der Vorverschiebung des Zeitplans um einen Tag stehen am Freitag bereits das dritte Training und das Qualifying an (10.30 und 14.00 Uhr/Sky).