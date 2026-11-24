Der Sprintstar wehrt sich gegen eine drohende vierjährige Sperre. Er will die Anwalts- und Verfahrenskosten mithilfe von Geldgebern stemmen.

Deutschlands Top-Sprinter Owen Ansah sammelt Geld, um juristisch weiter gegen seine drohende vierjährige Sperre vorzugehen. Der Europameister über 200 m und deutsche Rekordhalter über 100 m startete am Dienstag eine Crowdfunding-Aktion, Ansahs Spendenziel sind 150.000 Euro.

„Ich habe viele Jahre für meinen Traum gekämpft. Jetzt brauche ich Unterstützung, um für meine Rechte und meine sportliche Zukunft kämpfen zu können. Danke an alle, die mir in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen“, schrieb Ansah in einem Statement.

Dem 25-Jährigen vom Hamburger SV wird durch die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) vorgeworfen, am 9. Juli gegen Artikel 2.3 des Nationalen Anti-Doping-Codes (Weigerung oder Unterlassen, sich einer Probenahme zu unterziehen) verstoßen zu haben. Ansah weist die Vorwürfe zurück und beteuert seine Unschuld.

Ansah holte Gold trotz Dopingthematik

Trotz des laufenden Disziplinarverfahrens nahm Ansah im August bei der EM in Birmingham teil. Über 100 m gewann er zunächst Bronze, drei Tage später stürmte Ansah über 200 m zu Gold. In der Staffel wurde er wegen des Verfahrens nicht eingesetzt. Sein Fall liegt nun beim Deutschen Sportschiedsgericht (DIS).

Auch vom Ausgang des Prozesses vor dem Sportschiedsgericht wird abhängen, ob Ansah seine Medaillen behalten darf. Theoretisch könnte sich der Fall noch über Jahre hinziehen, in letzter Instanz wäre der Internationale Sportgerichtshof CAS zuständig.

Ansah lancierte nun seine Kampagne bei GoFundMe, „um die seit Beginn des Vorwurfs schon angefallenen und jetzt noch weiterhin entstehenden Verfahrens- und Anwaltskosten stemmen zu können.“ Sollte die „eingegangene Unterstützung die tatsächlich entstandenen und noch anfallenden Verfahrens- und Anwaltskosten übersteigen, wird der verbleibende Betrag einem wohltätigen Zweck zugutekommen“, versprach der 9,98-Sekunden-Mann über 100 m.