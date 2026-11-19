Marathon-Weltmeisterin Peres Jepchirchir wird nach einem Dopingvergehen lange gesperrt.

Neuer Doping-Skandal in der Leichtathletik: Kenias Marathon-Weltmeisterin Peres Jepchirchir (33) ist wegen EPO-Dopings für drei Jahre gesperrt worden. Das teilte die unabhängige Integritätseinheit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes WA am Donnerstag mit. Das Mittel fördert die Bildung roter Blutkörperchen und verbessert dadurch den Sauerstofftransport im Blut.

Bei den pandemiebedingt um ein Jahr verschobenen Olympischen Spielen 2021 von Tokio hatte Jepchirchir ebenfalls Gold gewonnen. Früher hielt sie den Weltrekord im Halbmarathon, außerdem gewann Jepchirchir die großen Marathon-Rennen in London (2024), Boston (2022) und New York (2021).

Positiver EPO-Befund bei Jepchirchir

Jepchirchir hatte im August auch das Rennen in Sydney für sich entschieden. Eine in der Vorbereitung auf den Wettkampf in Kenia entnommene Probe ergab einen positiven EPO-Befund. Ihren Sieg in Sydney muss Jepchirchir ebenso abgeben wie sämtliche Wettkampfergebnisse seit dem 17. Juli 2026.

Zunächst hatte Jepchirchir die Einnahme von EPO bestritten, später aber einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln eingeräumt. Dadurch wurde ihre ursprünglich vierjährige Sperre um ein Jahr reduziert. Wie Jepchirchir wurden am Donnerstag zwei weitere kenianische Läufer gesperrt: Veronica Loleo und Ronald Korir.

„Wir stehen unter Schock, insbesondere angesichts des Kalibers von Peres Jepchirchir und ihrer herausragenden Karriere“, hatte Barnabas Korir vom kenianischen Leichtathletik-Verband der Nachrichtenagentur AFP nach der vorläufigen Suspendierung Jepchirchirs im Oktober gesagt.

DEINE MEINUNG

Zahlreiche Dopingfälle in Kenia

Kenia sieht sich seit mehreren Jahren mit einer zunehmenden Zahl von Dopingfällen konfrontiert. Seit 2017 wurden mehr als 140 kenianische Athletinnen und Athleten wegen der Verwendung verbotener Substanzen gesperrt oder von Wettkämpfen ausgeschlossen. Unter ihnen ist auch Ruth Chepngetich, die Weltrekordhalterin im Marathon.

Kenia hatte zuletzt den Zuschlag für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2029 erhalten, es werden die ersten Titelkämpfe auf dem afrikanischen Kontinent sein. „Diese Meisterschaften werden uns bei unserem Bestreben helfen“, die kenianische Leichtathletik sauberer zu machen, hatte WA-Präsident Sebastian Coe zuletzt gesagt.

„Kenia bezeichnet sich mit Stolz als Heimat der Champions. Damit dieser Ruf erhalten bleibt und glaubwürdig ist, muss die Leichtathletik dort aber auch sauber sein“, sagte Witold Banka, Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), zuletzt bei einem Besuch im Land: „Deshalb braucht Kenia eine starke Kultur des sauberen Sports, null Toleranz gegenüber Doping und ein entschlosseneres Vorgehen bei dessen Verhinderung und Bekämpfung.“