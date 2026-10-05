Marion Jones‘ Karriere im Leistungssport ging steil nach oben, doch dann landete sie hart. Im Oktober 2007 musste sie ihre Karriere beenden, nachdem ihr Doping nachgewiesen wurde. Am Ende führte ihr Weg vom WM-Gold ins Gefängnis.

Bei den Olympischen Spielen 2000 ging der Stern von Marion Jones in Sydney auf. Die US-amerikanische Leichtathletin brillierte in Australien und belohnte sich für eine überragende Leistung mit drei Gold-Medaillen über 100 Meter, 200 Meter und mit der 4×400-Meter-Staffel.

Dazu holte sie noch zwei Bronze-Medaillen, zum einen im Weitsprung, zum anderen mit der Staffel über 4×100-Meter.

Sieben Jahre später musste diese Leistung dann jedoch neu eingeordnet werden. Heute vor 19 Jahren, am 5. Oktober 2007, gab Jones erstmals öffentlich zu, das Dopingmittel Tetrahydrogestrinon eingenommen zu haben. Einige Tage später gab die US-Amerikanerin weiter zu, auch während der Olympischen Spiele 2000 illegale Substanzen verwendet zu haben. Ein Geständnis, das die Leichtathletik-Welt erschütterte.

Marion Jones gesteht unter Tränen die Einnahme von Anabolika bei den Olympischen Spielen 2000 Marion Jones gesteht unter Tränen die Einnahme von Anabolika bei den Olympischen Spielen 2000

Für Jones persönlich hatte ihr Fehlverhalten im Anschluss weitreichende Konsequenzen. Weil sie zuvor unter Eid zweimal ausgesagt hatte, dass sie nie gedopt hätte, wurde sie sogar zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt. Dazu wurden der heutigen 50-Jährigen sämtliche Medaillen von Sydney sowie die dazugehörigen Prämien entzogen. Ein Verlust, der auf 700.000 US-Dollar geschätzt wurde und den Leichtathletik-Star an den Rand des Bankrotts brachte.

Verletzungs-Rückschlag ebnete Erfolgsweg

Dabei begann die Karriere der Sprinterin zunächst märchenhaft. Jones, die auch für Belize hätte antreten können, spielte in ihrer Jugend neben Leichtathletik zusätzlich Basketball. Zwischen 1992 und 1996 legte sie den Fokus sogar eher weg von der Leichtathletik und widmete sich mit voller Konzentration dem Basketball.

Ein wahres Multitalent, denn auch im Basketball wusste Jones zu überzeugen. Sie setzte sich in der Division I in der National Collegiate Athletic Association (NCAA) durch. Dort konnte die 1,78 Meter große Spielerin die NCAA Division I Women‘s Basketball Championship gewinnen.

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Auch wegen der Erfolge im Basketball schien es dann zunächst so, als wenn sie eher eine Profikarriere im Basketball anstreben könnte. Doch es sollte alles anders kommen: Aufgrund einer Verletzung verpasste Jones die Olympischen Spiele 1996 in ihrem Heimatland. Ein herber Rückschlag, der sich als richtungsweisend herausstellen sollte. Mit 21 Jahren entschied sie sich den Basketball an den Nagel zu hängen und sich wieder auf ihre ursprüngliche Leidenschaft zu konzentrieren: die Leichtathletik.

Ein Schritt, der prompt Erfolge mit sich brachte. Bei der Leichtathletik-WM 1997 in Athen folgte Jones‘ erster Auftritt auf der größten internationalen Bühne, den sie mit Doppel-Gold über 100 Meter und mit der 4×100 Meter-Staffel krönte. Der Startschuss, der ihre Karriere anschließend so richtig ins Rollen brachte. Drei Jahre später folgte die Krönung bei den Olympischen Spielen. Auf der Sprintstrecke war sie nicht zu schlagen. Darauf wurde sie 2000 neben Tiger Woods auch als Associated Press Athlete of the Year ausgezeichnet.

Der Druck steigt – erstmaliger Dopingverdacht

Ein Karriereanstieg, der seinesgleichen suchte. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt schwebte der Dopingverdacht über der US-Amerikanerin. Ihr damaliger Ehemann, Kugelstoßer Cottrell J. Hunter, war wegen Dopings für die Olympischen Spiele in Sydney gesperrt worden. Auch deshalb wurde Jones von nun an vermehrt mit dem Dopingverdacht konfrontiert.

Mario Jones feiert ihren Olympia-Sieg in Sydney Mario Jones feiert ihren Olympia-Sieg in Sydney

Der Vorwurf, dass Jones – wie Hunter – Kundin des kalifornischen Dopingnetzwerks BALCO war, erhärtete sich im Lauf der Jahre. Auch Hunter, von dem sie sich schließlich trennte, belastete Jones danach – die weiter leugnete. Jones ging eine neue Beziehung mit Sprint-Kollege Tim Montgomery ein – der dann auch als BALCO-Kunde aufflog.

Die Verdachtsmomente um Jones erhärteten sich, schließlich kam es im Juni 2006 auch um sie zum großen Knall: Bei einer Doping-Kontrolle wurde die zu dem Zeitpunkt 31-Jährige positiv auf Erythropoetin (EPO) getestet. Eine Substanz, welche die Bildung roter Blutkörperchen anregt und es dem Sportler ermöglicht, mehr Sauerstoff ins Blut aufzunehmen, wodurch die Leistung positiv beeinflusst wird.

Die B-Probe der Leichtathletin gestaltete sich aber negativ, weshalb weiter die Unschuldsvermutung galt. Der Druck auf Jones infolge der BALCO-Ermittlungen stieg aber weiter und 2007 zerbrach sie schlussendlich an der Last.

Sie gestand, von ihrem Trainer Trevor Graham Dopingmittel verabreicht bekommen zu haben, mit denen sie „intensiver“ hätte trainieren können. Jones gab preis, auch bei Olympia 2000 derartige Substanzen konsumiert zu haben und kündigte unter Tränen an, ihre Medaillen zurückzugeben. Vor Gericht verriet Jones: „Ich habe im November 2003 gemerkt, dass Graham mir leistungssteigernde Mittel verabreicht hatte“.

Um Vergebung bittend und völlig aufgelöst entschuldigte sich die US-Amerikanerin: „Es tut mir leid, dass ich alle in vielen Sachen enttäuscht habe. Ich habe meine Familie, mein Land und mich selber hängen lassen.“

Jones muss sogar ins Gefängnis

Daraufhin überschlugen sich die Ereignisse: Der Leichtathletik-Weltverband sperrte die Sprinterin, entzog ihr die Medaillen und die ausgezahlten Preisgelder. Ein herber Schlag für Jones, die einen Großteil ihres Vermögens in Anwaltskosten gesteckt und laut Los Angeles Times zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Vermögen von 2000 US-Dollar auf dem Konto hatte.

Damit nicht genug: Jones hatte unter Eid zweimal ausgesagt, dass sie nicht gedopt eingenommen hätte. Diese Falschaussagen fielen ihr mit dem Geständnis auf die Füße und resultierten in sechs Monaten Gefängnisstrafe, die Jones zwischen März und September 2008 absaß.

Mit 33 Jahren kündigte sie das Ende ihrer Karriere an und zog sich ins Private zurück. Auf ihre Bitte um Vergebung folgten Taten: Mittlerweile hat Jones ihren Fehler eingesehen und versucht sich gegen Doping einzusetzen. Im Rahmen dessen reiste sie 2012 im Auftrag der Regierung durch die USA und erzählte Jugendlichen ihre bewegte Geschichte.