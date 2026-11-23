Die Erkrankung sei in der Zeit nach seinem Triumph über Wladimir Klitschko im Jahr 2015 diagnostiziert worden.

Der frühere Box-Weltmeister Tyson Fury hat psychische Probleme öffentlich gemacht. Kurz nach seinem WM-Triumph gegen Wladimir Klitschko im Jahr 2015 sei bei Fury Schizophrenie und eine bipolare Störung diagnostiziert worden, berichten der 38-Jährige und seine Frau Paris in einer Dokumentation der Streamingplattform Netflix.

„Worte können die Dunkelheit, in der ich mich befand, nicht beschreiben“, sagt der Schwergewichtsboxer: „Es war wie eine lebendige Version der Hölle.“

Fury „dachte, ich würde in einem gepolsterten Raum mit verschlossener Tür landen, und das hat mir große Angst gemacht.“ Die Angst habe ihn gelähmt und er habe sie nicht überwinden können. Deshalb habe er schließlich einen Psychiater in London aufgesucht.

Fury hörte Stimmen in seinem Kopf

Der Brite berichtet zudem von Stimmen in seinem Kopf und davon, dass er glaubte, das Radio spreche mit ihm. Seine Frau Paris habe er sogar angefleht, ihn aus dem Krankenhaus zu holen, weil er überzeugt gewesen sei, die „Illuminaten“ seien hinter ihm her.

Nach seinem Sieg gegen Klitschko hatte Fury deutlich an Gewicht zugelegt und kämpfte über Jahre mit Suchtproblemen. Als Wendepunkt beschreibt er ein Erlebnis aus dem Jahr 2017: Bei einem Halloween-Abend sei ihm bewusst geworden, wie sehr sein Leben aus den Fugen geraten war. Diese Erkenntnis habe ihn zu seiner Rückkehr in den Boxsport motiviert.

Fury bereitet sich auf Fury-Kracher vor

Später gewann Fury 2020 gegen Deontay Wilder erneut einen WM-Titel. Derzeit bereitet sich Fury auf den Kampf gegen Landsmann Anthony Joshua am 11. Dezember in Cardiff vor.

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Schizophrenie durch „erhebliche Beeinträchtigungen der Realitätswahrnehmung und Verhaltensänderungen“ gekennzeichnet. Dazu zählen unter anderem anhaltende Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Die bipolare Störung ist laut WHO durch „Stimmungsschwankungen von einem Extrem ins andere“ gekennzeichnet.