Der 37-Jährige Teddy Riner verkündet seine überraschende Entscheidung am Montag. Im April 2027 wird in Frankreich gewählt.

Frankreichs Judo-Ikone Teddy Riner will im kommenden Jahr überraschend für das Amt des Staatspräsidenten kandidieren. Diese Entscheidung verkündete der fünfmalige Olympiasieger am Montag in einem Video, das er in seinen sozialen Netzwerken veröffentlichte. Im April 2027 finden die Wahlen statt, Frankreich stimmt dann über die Nachfolge von Emmanuel Macron ab, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten kann.

„Ich heiße Teddy Riner, und heute sage ich es Ihnen von Angesicht zu Angesicht: Ich kandidiere bei der Präsidentschaftswahl 2027“, sagte der 37-Jährige: „Ich weiß, was man über mich sagen wird: ‚Er ist verrückt.‘ ‚Er hat noch nie Politik gemacht‘. Wenn es mich zu einem Verrückten macht, den Kopf nicht zu senken und das Chaos nicht hinzunehmen, dann ja, ich bin völlig verrückt.“

Le Pen führt in den Umfragen

Er glaube an seine Chance trotz vieler Gegenkandidatinnen und -kandidaten. „Das einzige Risiko, das ich heute sehe, ist, sich damit abzufinden, zwischen zwei Möglichkeiten zu wählen, nämlich den Extremen“, sagte Riner mit Blick auf den rechten Rassemblement National, für den Marine Le Pen in den Umfragen führt, und das linke La France insoumise. Riner sagt von sich, er sei politisch weder rechts noch links verortet. Zuletzt äußerte er öffentlich seine Sorge angesichts des „Aufstiegs der radikalen Rechten“ in Frankreich.

Riner, geboren im französischen Übersee-Département Guadeloupe, ist als Judoka noch aktiv. In einem ebenfalls am Montag veröffentlichten Interview mit der Zeitung Le Parisien fügte er an, dass er seine sportliche Karriere fortsetzen und sogar an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilnehmen will, „wenn das Amt es mir erlaubt und wenn die Franzosen es mir gestatten“.

Er ist seit den Spielen 2024 in Paris der erste Judoka, der dreimal Olympiasieger im Schwergewicht wurde, zweimal holte er olympisches Gold mit der Mannschaft. Zudem gewann Riner insgesamt elf WM-Titel. Im Laufe seiner Karriere wurde er dreimal zu Frankreichs Sportler des Jahres gekürt.