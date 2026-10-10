Nach Zündstoff-Aussage: Gündogan-Trainer reagiert

Galatasaray-Trainer Okan Buruk ordnet Ilkay Gündogans Aussage nach dem Sieg gegen Kasimpasa ein. Der Coach erkennt kein Problem.

Galatasaray-Trainer Okan Buruk hat auf die viel diskutierte Aussage von Ilkay Gündogan nach dem 3:1-Sieg gegen Kasimpasa reagiert.

Der frühere DFB-Kapitän hatte auf die Frage, ob er für das anstehende Duell mit Barcelona bereit sei, geantwortet: „Ich spiele doch nicht – warum sollte ich dann bereit sein?“

Buruk sieht darin keinen Angriff auf sich oder den Verein. Wie Journalist Burhan Can Terzi berichtet, erklärte der Trainer: „Ich finde, Ilkays Aussage wurde falsch verstanden. Der Junge könnte nach dem Spiel etwas angespannt gewesen sein, weil er sich aufgewärmt hat und dann nicht eingewechselt wurde.“

Gündogan? „Ich habe dem keine große Bedeutung beigemessen“

Und weiter: „Ich habe dem keine große Bedeutung beigemessen, denn Ilkay trainiert gut und wartet darauf, zu spielen.“

Gündogan war zu Beginn der vergangenen Saison als Stammspieler von Manchester City zu Galatasaray gekommen, erhielt unter Trainer Okan Buruk aber nicht die erhofften Einsatzzeiten. In dieser Spielzeit kam der 35-Jährige bislang nur in zwei Pflichtspielen zum Einsatz und stand insgesamt gerade mal gute zehn Minuten auf dem Platz.

Die Worte des ehemaligen deutschen Nationalspielers hatten nach der Begegnung gegen Kasimpasa für Aufmerksamkeit gesorgt, weil sie als Unzufriedenheit mit seiner Rolle ausgelegt wurden.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.