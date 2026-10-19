Bei seinem ersten Spiel als Co-Trainer von Trabzonspor sieht Jérôme Boateng den nächsten starken Auftritt von Mohamed Salah und feiert einen gelungenen Einstand.

Mohamed Salah hat Trabzonspor beim ersten Spiel mit Co-Trainer Jérôme Boateng zum Sieg geführt. Gegen Besiktas Istanbul, wo der frühere Bayern-Keeper Alexander Nübel im Tor steht, besorgte der formstarke Ägypter und ehemalige Liverpool-Superstar nach einem Konter (71.) den Treffer zum 2:0-Endstand. Zuvor hatte sein Mitspieler Ozan Tufan zur Führung getroffen (21.).

Boateng sah Salahs 13. Torbeteiligung in dieser Saison nur von der Tribüne aus. Entsprechende Videoaufnahmen des türkischen Portals Haber61 zeigen den Weltmeister von 2014 nicht wie üblich auf der Trainerbank, sondern in erhöhter Position auf den Rängen des Papara Parks in Trabzon.

Trabzonspor’da teknik direktör Thomas Reis’in ekibine dahil olan Jerome Boateng, Trabzonspor-Beşiktaş maçını Papara Park’ta takip ediyor. pic.twitter.com/LTIq7o4D2i — Haber61.net (@haber_61) October 19, 2026

Für Boateng war es die erste Partie bei seinem neuen Job als Co von Cheftrainer Thomas Reis. Einen entsprechenden Klub-Beitrag über den 2:0-Sieg teilte Boateng nach der Partie in seiner Instagram-Story und versah den Post mit zwei doppelten Ausrufezeichen.

Boateng beendete aktive Karriere im September 2025

Vergangene Woche hatte er seinen ersten Trainerjob im Profifußball offiziell angetreten. „Ich bin sehr dankbar, stolz und glücklich, Teil des Trainerstabs bei Trabzonspor zu sein. Jeden Tag die Gelegenheit zu haben, von Thomas Reis und seinem Team zu lernen, meine eigenen Erfahrungen weiterzugeben und mit den Spielern auf und neben dem Platz zusammenzuarbeiten, bedeutet mir sehr viel“, schrieb der 38-Jährige auf Instagram.

Seine Karriere als Profi hatte der ehemalige Innenverteidiger vom FC Bayern im September 2025 offiziell für beendet erklärt. Zuletzt war er beim Linzer ASK aktiv, wo sein Vertrag jedoch aufgelöst wurde.