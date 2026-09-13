Sané verliert seinen Platz

Leroy Sané muss wie erwartet auf der Bank Platz nehmen. Trotz des Ausfalls von Victor Osimhen ist für den deutschen Nationalspieler in der Startelf kein Platz.

Rafael Leao rückt im Süper-Lig-Heimspiel von Galatasaray gegen Kocaelispor anstelle von Leroy Sané in die Startelf.

Wie Milliyet bereits im Vorfeld berichtete, hat Trainer Okan Buruk wegen der zuletzt schwächeren Auftritte Sanés dem Portugiesen den Vorzug in der Offensive gegeben.

Leao ersetzt am Sonntag also den verletzten Victor Osimhen als Mittelstürmer, Baris Alper Yilmaz weicht womöglich auf den linken Flügel. Für Sané bleibt zunächst nur ein Bankplatz.

Hält Galatasarays Heimserie?

Sané stand bei bisher drei von fünf Pflichtspielen in der laufenden Saison in der Startelf. Zuletzt begann er zweimal in Folge – nun verliert er seinen Platz in der ersten Elf wieder.

Das Duell des fünften Spieltags wird am Sonntag um 19 Uhr im RAMS Park angepfiffen ; Atilla Karaoglan ist als Schiedsrichter angesetzt. Galatasaray schloss die Vorbereitung auf die Begegnung am Vortag mit einer Trainingseinheit ab.

In der Liga sind die Istanbuler seit 37 Heimspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage im eigenen Stadion datiert vom 19. Mai 2024 gegen Fenerbahce, danach folgten 29 Siege und acht Unentschieden.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.