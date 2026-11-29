Beim Spiel in Como fliegt der Stürmer von Juventus Turin wegen einer Tätlichkeit bereits nach wenigen Minuten vom Platz.

Was war das denn? Ex-Frankfurt-Star Randal Kolo Muani ist beim Serie-A-Spiel zwischen Como 1907 und Juventus Turin (JETZT im LIVETICKER) bereits nach fünf Minuten vom Platz geflogen.

Der Franzose war mit Gegenspieler Álex Valle im Mittelfeld aneinandergeraten, dieser zupfte an Kolo Muanis Trikot, was sich der Juve-Stürmer aber offenbar nicht gefallen lassen wollte. Kolo Muani wand sich aus Valles Umklammerung und holte mit der rechten Hand zum Schlag aus – er traf Valle mitten im Gesicht.

„Wahnsinn“: Kolo Muani fliegt vom Platz

Schiedsrichter Maurizio Mariani konnte gar nicht anders, als dem 27-Jährigen für dieses Vergehen die Rote Karte zu zeigen. Kolo Muani spielte zwar noch kurz das Unschuldslamm und wollte nichts getan haben. Nach wenigen Augenblicken schlich er dann aber vom Feld.

„Wahnsinn vom Franzosen“, titelte die italienische Gazzetta Dello Sport. „Von Valle zurückgehalten, schlägt er seinen Gegner mit einer Ohrfeige!“

Kolo Muani hatte neben Nationalstürmer Nick Woltemade in der Startelf der Alten Dame begonnen.

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