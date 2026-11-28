Juventus will den Angriff im Januar verstärken. Alexander Sörloth von Atlético Madrid bleibt dabei offenbar die erste Wahl.

Juventus Turin hat offenbar Alexander Sörloth für die Verstärkung seines Angriffs im Blick. Der Stürmer von Atlético Madrid bleibt nach Informationen von Tuttosport das wichtigste Ziel für das Transferfenster im Januar. Ein Wechsel ist demnach allerdings noch längst nicht abgeschlossen.

Die Verantwortlichen in Turin suchen einen Angreifer mit Eigenschaften, die ihnen im aktuellen Kader fehlen. Trainer Luciano Spalletti betonte zuletzt dennoch, dass er mit Randal Kolo Muani, Nick Woltemade und Jeff Ekhator zufrieden sei. Ein Trainer müsse mit den Spielern Ergebnisse erzielen, die ihm zur Verfügung stehen.

Hat Juve neuen Stürmer schon im eigenen Team?

Sörloth fällt unterdessen wegen einer Muskelverletzung im rechten Bein aus, wie Atlético mitteilte. Ob die Spanier den 30-Jährigen, der noch bis 2028 unter Vertrag steht, tatsächlich ziehen lassen würden, ist unklar. In der laufenden Saison kommt der norwegische Nationalspieler, auch verletzungsbedingt, auf erst acht Einsätze, ein Tor und einen Assist.

Sörloth wäre ein neuer Konkurrent für Woltemade, der bis Saisonende von Newcastle United an Juve ausgeliehen ist.

Möglicherweise wird Spalletti aber auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer auch intern fündig. Der Juve-Coach vertraute zuletzt auch dem jungen Angreifer Jeff Ekhator, der wegen körperlicher Probleme in dieser Saison bislang nicht die nötige Kontinuität fand.

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Jüngst stand der 20-Jährige gegen Omonia in der Europa League erstmals für Juventus in der Startelf und erzielte ein Tor. Dennoch ist eine Leihe als mögliche Option für Ekhator im Gespräch. Er war erst im Sommer aus Genua nach Turin gekommen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.