Der Nationalspieler glänzt nach seiner Einwechslung mit einem Treffer und einer Vorlage. Er kommt immer besser in Schwung.

Nationalspieler Nick Woltemade kommt bei Juventus Turin immer besser in Schwung. Der 24 Jahre alte Angreifer leitete den wichtigen 4:0 (0:0)-Sieg der „Alten Dame“ in der Serie A gegen Aufsteiger FC Venedig ein. Woltemade traf in der 53. Minute als Joker zur Führung für den 36-maligen italienischen Meister, das 2:0 durch Teun Koopmeiners (59.) bereitete er vor. Zudem trafen Juan Cabal (65.) und Randal Kolo Muani (71., Foulelfmeter).

Erst zur Pause war Woltemade von Trainer Luciano Spalletti für Kerim Alajbegovic eingewechselt worden. Für den früheren Stuttgarter war es im zehnten Ligaspiel der zweite Treffer. Schon im letzten Spiel gegen Florenz hatte er getroffen. Zudem war Woltemade schon dreimal in der Europa League erfolgreich gewesen.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatte das Publikum in Turin seinem Unmut noch deutlich hörbar Luft gemacht, dann betrat Matchwinner Woltemade das Spielfeld: „Pfiffe in der ersten Halbzeit, dann kommt Woltemade und ändert alles“, titelte die Gazzetta dello Sport entsprechend.

Woltemade mit großer Geste für Teamkollegen

Woltemade trug nicht nur mit Tor und Vorlage zum Stimmungsumschwung bei. Er überließ seinem Teamkollegen Randal Kolo Muani auch einen Elfmeter. „Ich will nicht so tun, als wäre ich ein guter Kerl, weil ich ihm den Ball gegeben habe. Für mich war das normal“, sagte Woltemade bei DAZN.

Woltemade erinnerte an eine frühere Geste seines Teamkollegen: „Beim letzten Mal hat er mir den Ball gegeben. Wenn wir die Möglichkeit haben, uns gegenseitig zu helfen, dann tun wir das.“ Kolo Muani verwandelte den Strafstoß zum 4:0 und schickte Torwart Filip Stankovic dabei in die falsche Ecke. Für den Franzosen war es das zweite Ligator der Saison.

DEINE MEINUNG

Der Torschütze freute sich über Woltemades Entscheidung. „Es war ein Geschenk für mich, dass er mir dieses Tor ermöglicht hat. Ich bin so glücklich. Er ist mein Kumpel“, sagte Kolo Muani. „Wenn du gut spielst, spiele ich gut, und alle gewinnen.“

Der Sieg gegen Venedig war wichtig für Juve. Mit 21 Zählern haben die Turiner aber immer noch einigen Abstand zu den Champions-League-Plätzen.

Woltemade, der von Bundestrainer Jürgen Klopp zuletzt nicht berücksichtigt wurde, war im Sommer auf Leihbasis von Newcastle United zu Juventus gewechselt, hatte in Italien aber einen schwierigen Start. Doch inzwischen sei er „sehr zufrieden“, sagte Woltemade zuletzt bei Sky: „Es lief die letzten Spiele ganz gut für mich persönlich, es ist immer besser geworden. Ich komme immer besser rein.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach