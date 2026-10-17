Wird Nick Woltemade falsch eingesetzt?

Trainerlegende Fabio Capello hat einen Vorschlag, wie Juventus Turin Nick Woltemade und seine Physis besser nutzen kann.

Fabio Capello hat Juventus Turin zu einem anderen Umgang mit Nick Woltemade geraten. Der frühere Juve-Coach vermisst Flanken auf den großgewachsenen deutschen Angreifer, den die Bianconeri im vergangenen Transferfenster von Newcastle United ausgeliehen haben. Gerade mit einem Stürmer seines Formats müsse das Team häufiger Bälle in den Strafraum bringen, erklärte der Italiener.

„Ich habe einen Stürmer gesehen, der da hineinpassen kann, aber er braucht einen Spieler um sich herum, der sich bewegt. Er kann den Ball behaupten, er kann ein Bezugspunkt sein. Ich verstehe nicht, warum sie mit einem so großen Spieler vorne nie geflankt haben. Der Ball muss nicht immer auf seinen Kopf kommen, er kann ihn auch mit dem Fuß verarbeiten“, sagte Capello bei Sky Sport.

Nick Woltemade ist im Sommer auf Leihbasis zu Juventus Turin gewechselt Nick Woltemade ist im Sommer auf Leihbasis zu Juventus Turin gewechselt © IMAGO/Photo Players Images

Capello fordert mehr Variabilität

Woltemade soll im Angriff vor allem Bälle festmachen, Gegenspieler binden und als Anspielstation fungieren. Capello sieht jedoch weiteres Potenzial, wenn Juventus die Qualitäten des Angreifers auch über Hereingaben von außen einbindet.

Die Turiner setzen auf den Flügeln allerdings oft auf Akteure, die nach innen ziehen und selbst den Abschluss suchen – dadurch fehlen Woltemade regelmäßig Zuspiele für Luftduelle.

Wie sollte Juventus Turin Nick Woltemade einsetzen?

Bei der Verpflichtung stand seine Kopfballstärke offenbar nicht im Mittelpunkt. Vielmehr setzte Juventus auf seine Fähigkeit, das Angriffsspiel mit dem Rücken zum Tor zu strukturieren und Mitspieler einzubinden.

Capello fordert nun mehr Variabilität im letzten Drittel: Neben Bewegungen um Woltemade herum könnten gezielte Flanken eine zusätzliche Option sein, um den Deutschen wirkungsvoller in Szene zu setzen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.