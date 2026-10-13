Schluss für Trainer Giovanni Stroppa beim FC Venedig! Der Aufsteiger hat nach sechs Spieltagen noch keinen einzigen Punkt geholt.

Der italienische Erstligist FC Venedig hat nach seinem Katastrophenstart in die neue Saison Konsequenzen gezogen und sich von Trainer Giovanni Stroppa getrennt. Das gab der Aufsteiger am Dienstag bekannt.

Venedig liegt in der Serie A nach sechs Niederlagen aus den ersten sechs Spielen auf dem letzten Platz.

Schluss für Stroppa! FC Venedig entlässt Trainer

Stroppa hatte die Mannschaft nach dem Abstieg im Sommer 2025 übernommen und als Zweitliga-Meister sofort wieder in die erste Liga geführt.

Venedig ist in der noch jungen Saison nach der AC Florenz, dem FC Bologna und Parma Calcio bereits der vierte italienische Erstligist, der den Trainer wechselt. Wer das Team des früheren Nationalspielers Armel Bella-Kotchap in Zukunft anleitet, steht noch nicht fest.

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