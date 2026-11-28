Ryan Naderi ist für die Glasgow Rangers nicht nur der Mann der Stunde, sondern auch ein Held in letzter Minute.

Was für ein Drama in der Nachspielzeit! Der ehemalige Rostocker Ryan Naderi schlüpfte nach einem Wechselbad der Gefühle beim 2:1 (0:1)-Sieg der Glasgow Rangers im Topspiel der schottischen Premiership gegen den Tabellendritten FC Falkirk in die Rolle des Matchwinners.

Tief in der Nachspielzeit meldete sich beim Stand von 1:1 nach einem Trikotzupfer der VAR, Schiedsrichter Ryan Lee entschied auf Elfmeter – und Naderi übernahm die Verantwortung. Er verzögerte seinen Anlauf – und schob den Ball dann in die Hände von Falkirk-Keeper Scott Bain (90.+6). Aber wieder hatte der VAR etwas zu beanstanden.

Bain hatte die Torlinie zu früh verlassen, der Elfmeter wurde wiederholt. Und Naderi trat erneut an. Diesmal blieb er cool und schoss links unten ins Eck, während sich Bain für die andere Ecke entschied. Es lief mittlerweile die neunte Minute der Nachspielzeit – und der Jubel im Ibrox Stadium kannte keine Grenzen mehr.

Incredible late drama at Ibrox!



Injury-time penalty awarded to Rangers at 1-1.



Ryan Naderi misses, but VAR order it to be retaken

with goalkeeper Scott Bain off his line.



Naderi then scores the retake, to send Rangers top of

the table!#BBCFootball pic.twitter.com/J57SDxFwZ0 — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) November 28, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Presse staunt: „Einfach nur verrückt“

Auch der Presse fehlten die Worte. „Das war einfach nur verrückt. Wahnsinn. Völlig bekloppt. Und alle anderen Adjektive, die einem sonst noch einfallen“, schrieb die Daily Mail.

Trainer Derek McInnes lobte Naderi für dessen Mut, erneut anzutreten. „Bei der Wiederholung lastete viel Druck auf dem Jungen, aber er ist gerade in einer so guten Form“, sagte der Rangers-Coach.

Mit seinem Siegtreffer im „Old Firm“ gegen Celtic schoss sich Naderi bereits im September in die Herzen der Fans. Seine Trefferquote hat er mittlerweile in beeindruckender Manier ausgebaut, am Samstag traf Naderi im vierten Ligaspiel in Folge. In den vergangenen elf Partien Premiership-Partien blieb er nur einmal ohne Torbeteiligung.

DEINE MEINUNG

Naderi schreibt als Rekordabgang in der 3. Liga Geschichte

In den vergangenen Wochen erlebte der gebürtige Dresdner, der in der Jugend zunächst bei Dynamo und dann bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde, einen rasanten Aufstieg. Am 3. Oktober feierte Naderi sein Debüt für die tschechische Nationalmannschaft. Er hätte auch für Bulgarien, der Heimat seines Vaters, oder Deutschland auflaufen können, aber nun spielt er für das Heimatland seiner Mutter.

Im Sommer schrieb Naderi als teuerster Abgang der 3. Liga Geschichte. 5,5 Millionen Euro zahlte der schottische Topklub für den 23-Jährigen, der für Hansa Rostock in zwei Spielzeiten in der 3. Liga in 45 Spielen 13 Tore erzielt hat. Die Investition hat sich gelohnt.

Mittlerweile zählt der Angreifer in der schottischen Liga zu den Toptorjägern. Der Elfmetertreffer war bereits sein neuntes Tor in der Premiership. Den Spitzenplatz teilt er sich mit Jacob Murrell, der Falkirk im ersten Durchgang per Elfmeter in Führung gebracht hatte (37.). Nach dem späten Ausgleich durch Kevin Kelsy (85.) war Naderi die Rolle des Matchwinners vorbehalten.

Ryan Naderi versinkt in der Jubeltraube der Rangers-Fans Ryan Naderi versinkt in der Jubeltraube der Rangers-Fans © IMAGO/Shutterstock

Naderi: „Ich war nervös“

„Ich bin erleichtert“, sagte er im Interview mit dem Klub-TV. Es sei „ein verrückter Moment“ gewesen, den Elfmeter zu verschießen. „Dann stand ich wieder da – so etwas habe ich noch nie erlebt. Es war ein schöner Sieg, und ich bin so froh, wie es ausgegangen ist. Ich war nervös, als ich den zweiten Elfmeter schießen sollte, aber um mich herum standen viele Jungs, die mich angefeuert haben.“

Mit Erfolg. Und mit einem positiven Nebeneffekt: Naderi führte seine Rangers mit dem Sieg an die Tabellenspitze. Stadtrivale Celtic kann allerdings am Sonntag nachlegen.